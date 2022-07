Andrei Burcă e mulțumit cu egalul obținut de CFR Cluj la Erevan: „Este un rezultat îmbucurător pentru retur”. Video

în acest sezon din cupele europene și a terminat la egalitate, scor 0-0 în fața celor de la Pyunik Erevan.

Andrei Burcă consideră că CFR Cluj merita să câștige: „Am ratat prea mult. Trebuie să ne dea de gândit”

CFR Cluj nu a reușit să câștige în Armenia cu Pyunik Erevan, însă echipa lui Dan Petrescu rămâne mare favorită la calificarea în turul doi din preliminariile Ligii Campionilor. Andrei Burcă a vorbit pentru site-ul oficial al clubului, la finalul partidei.

„Așa se întâmplă uneori în fotbal. Joci bine, ai ocazii, dar nu reușești să marchezi. A fost primul meci și am jucat în deplasare. Degeaba am jucat amicale, pentru că nu putem fi în formă maximă și trebuie să mai acumulăm.

Per total, cred că am făcut un meci bun. Bine că nu am primit gol și se vede că nu avem ritm și mai trebuie să treacă două-trei meciuri care să ne intrăm în mână. Este un rezultat îmbucurător pentru retur”.

CFR Cluj a avut o bară și și-a creat și alte ocazii mari, însă nu a reușit să străpungă apărarea lui Pyunik, sprea nemulțumirea stoperului.

„Nu vreau să caut scuze și consider că am ratat noi prea mult. Trebuie să ne dea de gândit și sunt bucuros că nu am primit gol și asta ne cere Mister. Acasă trebuie să câștigăm”.

Andrei Burcă nu e impresionat de Pyunik Erevan: „Nu și-au creat nicio ocazie”

Pyunik Erevan nu a pus deloc în pericol poarta lui CFR Cluj, iar Andrei Burcă nu consideră un eșec acest rezultat de egalitate: „Adversarii nu și-au creat nicio ocazie și noi nu am reușit să marcăm. E un rezultat bun pentru noi. Trebuie să câștigăm acasă”.

Burcă e convins că Pyunik nu poate să o surprindă pe CFR Cluj în Gruia și va juca la fel ca la meciul tur: „Ei se vor apăra, își vor da viața și noi la prima ocazie trebuie să marcăm ca să ne facem meciul ușor și să ne calificăm”, a declarat fundașul central pentru site-ul oficial al clubului.

Marius Șumudică râde de Dan Petrescu după egalul din Armenia: „CFR arată rău. Adversarilor le trebuia pașaport să treacă centrul terenului”

Marius Șumudică, fostul antrenor al campioanei României, după semi-eșecul de la Erevan: „Noi ne-am calificat în prelungiri la Banja Luka, o diferență mare de atmosferă, jucători mult mai valoroși. Chiar voiam să văd valoarea lotului celor de la Erevan, am văzut că este de 6 milioane de euro, pe când valoarea lotului CFR-ului este de 30 de milioane.

Această echipă se bate la retrogradare la noi în campionat, vă spun cu siguranță! Ce play-off? Le trebuia pașaport să treacă centrul terenului! Hai să fim corecți! Diferență mare de valoare, imensă”, a declarat Șumudică, la emisiunea .