Andrei Burcă, mesaj mobilizator pentru „tricolori” înainte de Germania – România: „Trebuie să mergem încrezători și să jucăm fotbal!”. Video

se va juca vineri, de la ora 21:45, pe Volksparkstadion (Hamburg), în etapa a 7-a din preliminariile Campionatului Mondial 2022.

Andrei Burcă, mesaj mobilizator pentru „tricolori” înainte de Germania – România

Andrei Burcă este conștient de faptul că pe „tricolori” îi așteaptă o partidă „infernală” la Hamburg. Acesta este de părere că jucătorii României trebuie să fie încrezători și să obțină măcar un punct din meciul cu Germania.

„Suntem conștienți că o să ne aștepte o partidă dificilă, împotriva unei echipe de top a lumii, nu doar a Europei, care, din punctul meu de vedere, la fiecare turneu final pleacă, ca favorită la câștigarea trofeului.

În schimb, noi trebuie să fim o echipă, în adevăratul sens al cuvântului, un grup unit pentru că doar așa putem nivela diferența de valoare. Suntem conștienți de valoarea lor, dar sper ca vineri toți cei care intrăm pe teren să fim ambițioși și, la sfârșitul meciului, să ne uităm unii în ochii altora și să știm că am lăsat fiecare fărâmă de energie pe teren.

Într-adevăr, am intrat la pauză (n.r. în meciul tur), și a doua repriză a fost dificilă. Ei au avut multe situații la poartă. Nițache (n.r. Florin Niță) a fost senzațional și în acea partidă. Noi încercăm să ne facem treaba cât mai bine, fundașii, pentru a-i ține cât mai departe de poarta noastră, dar în același timp trebuie să jucăm fotbal. Din punctul meu de vedere, trebuie să mergem acolo încrezători și să încercăm să obținem ceva”, a declarat Andrei Burcă, pentru FRF TV.

Andrei Burcă: „Am alți fundași idoli!”

Andrei Burcă recunoaște că Antonio Rudiger, stoperul nemților, este un fotbalist bun, însă susține că cel mai mult îi apreciază pe fundașii din Italia.

„Da, este un fundaș bun (n.r. Rudiger). Dacă joci la câștigătoarea Champions League și în Premier League meci de meci, înseamnă că ai valoare. Dar consider că am alți fundași idoli. Cel mai mult îmi plac cei din Italia.

Am început să lucrez de a doua zi după ce m-am accidentat (n.r. în ultima stagiune de la echipa națională), la Mogoșoaia. M-au ajutat foarte mult cei din staff-ul medical până să plec la Cluj. Într-adevăr, a fost o perioadă dificilă. Din păcate, am avut parte de o recidivă. Trebuia să dureze mai puțin recuperarea și să intru mai repede pe teren. Dar acum nu mai stau să mă gândesc la acea perioadă, încerc să profit de fiecare zi pe care o am pe teren. Pentru că am realizat, în această perioadă de trei luni jumătate, că sănătatea este cea mai importantă atât pentru mine ca fotbalist, cât și pentru fiecare om în viață”, a mai spus Andrei Burcă.

Andrei Burcă: „Suporterii trebuie să fie alături de noi!”

În plus, le-a transmis suporterilor să fie alături de „tricolori” și să-i susțină.

„Suporterii trebuie să fie alături de noi, să ne susțină, pentru că sunt convins că noi vom încerca să facem un meci mare, să ne dăruim, să fim ambițioși și să încercăm să ieșim cu capul sus de pe teren, pentru că trebuie să fim în același timp realiști că Germania este o forță, în acest moment”, a adăugat Andrei Burcă.

În prezent, România se află pe locul 3 din grupa J, cu zece puncte obținute după șase meciuri jucate.