Fundașul central Andrei Burcă (31 de ani) este unul dintre liderii ”Generației de suflet”, iar noul selecționer Mircea Lucescu se bazează pe el și în campania viitoare pentru Cupa Mondială 2026 din Mexic, Canada și SUA.

Andrei Burcă, motivat pentru calificarea la Mondialul 2026: ”Este un nou început. Domnul Lucescu va fi foarte exigent cu noi”

Convocat în lotul pentru , ”dubla” din Liga Națiunilor cu Kosovo (6 septembrie, Priștina) și Lituania (9 septembrie, stadion Steaua), Andrei Burcă a dezvăluit într-un interviu pentru FRF TV că se așteaptă ca Il Luce să fie foarte exigent cu jucătorii.

”Domnul Lucescu nu mai are nevoie de prezentare. Este un monument al fotbalului, unul dintre cei mai titrați antrenori. Este un nou început și chiar vreau să mă bucur de acestă experiență. Trebuie să profităm de acest lucru cu toții.

S-a încheiat o etapă, și acum trebuie să fim conștienți că este un nou început și să continuăm baza pe care am clădit-o în ultimii ani, la turneul final din Germania. De aici să punem în fiecare zi câte o cărămidă. Asta poate să ne împlinească profesional. Să creștem în fiecare zi. Trebuie să vedem până unde putem ajunge și până unde putem face performanță.

Trebuie să fim conștienți că am făcut o performanță la EURO, dar această performanță vine cu o foarte mare responsabilitate. Am ridicat ștacheta și pretențiile vor fi din ce în ce mai mari din partea fanilor și a presei. E datoria noastră să lucrăm mental și să facem ce am făcut la EURO și în preliminarii. Primul gând să dăm totul pe teren. Am căpătat experiență la EURO și nu putem să renunțăm la ce am clădit în trecut.

Cu siguranță, domnul Lucescu va fi foarte exigent cu noi. Noi trebuie să punem pe teren cea mai bună variantă a noastră în fiecare meci, în fiecare antrenament. Doar așa putem să creștem. Este responsabilitatea noastră să încercăm zi de zi să devenim mai buni. E de datoria noastră de a prinde cât mai multe turnee finale”, a declarat Andrei Burcă, 31 de selecții și un gol marcat pentru naționaala României.

Andrei Burcă, despre relația de joc cu Radu Drăgușin: ”Ne înțelegem bine și pe teren și în afara terenului”

Cuplul Burcă – Drăgușin reprezintă unul dintre punctele forte ale naționalei României, pe care Mircea Lucescu va încerca să construiască naționala pentru Cupa Mondială 2026. Stoperul transferat după EURO 2024 de la Al-Okhdood (Arabia Saudită) la Baniyas (Emiratele Arabe Unite) a explicat pe ce se bazează relațiile de joc cu Radu Drăgușin.

”Contează chimia dintre noi. Ne înțelegem bine și pe teren și în afara terenului. Nu poți să zici însă că stăm de vorbă câte două ore pe zi să stabilim ce trebuie să facem. Pur și simplu, la antrenament, ne simțim, ne uităm unul la altul, știm ce trebuie să facem.

Toate pleacă din timpul antrenamentului. Parcă gândim unul pentru altul. Eu așa simt, nu știu cum simte el. Lumea a văzut în campania de calificare la EURO și la turneul final că ne simțit foarte bine.

Chiar dacă am fost accidentat înainte de turneul final și am aut doar câteva antrenamente cu echipa m-am simțit parte din grup. Cred că așa ne simțim cu toții în acest moment la națională și se vede această conexiune pe teren. Datorită acestei conexiuni am putut face performanța de la EURO”, a mai precizat Andrei Burcă.

Mă simt foarte bine. A fost o vară de vis pentru că am reușit acea performanță cu echipa națională, care cu siguranță va rămâne în istorie. Suntem bucuroși, dar în același timp suntem la fel de responsabili și conștienți că a fost doar începutul și că mai avem de demonstrat multe. Îmi doresc să facem suporterii fericiți la fiecare partidă și să reușim să accesăm cât mai multe turnee finale. România este o țară care merită, un popor care merită. Pentru acești suporteri minunați merita să câștigăm EURO” – Andrei Burcă, fundaș central România, pentru FRF TV

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Kosovo și Lituania

PORTARI: Florin NIȚĂ (Damac | Arabia Saudită, 25/0), Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova, 0/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 21/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Baniyas | EAU, 31/1), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 21/0), Virgil GHIȚĂ (Cracovia | Polonia, 1/0), Iulian CRISTEA (Universitatea Cluj, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 39/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 45/6);

MIJLOCAȘI: Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 19/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 28/7), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 74/15), Răzvan MARIN (Cagliari | Italia, 59/5), Marius MARIN (Pisa | Italia, 22/0), Darius OLARU (FCSB, 20/0), Mihai LIXANDRU (FCSB, 0/0), Ianis HAGI (Rangers | Scoția, 39/5), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 24/4), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 17/1), Alexandru MITRIȚĂ (Universitatea Craiova | 18/3);

ATACANȚI: Denis DRĂGUȘ (Trabzonspor | Turcia, 15/3), George PUȘCAȘ (Bodrum | Turcia, 44/11), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 39/5).

Programul României în Liga Națiunilor

6 septembrie: Kosovo – România

9 septembrie: România – Lituania

12 octombrie: Cipru – România

15 octombrie: Lituania – România

15 noiembrie: România – Kosovo

18 noiembrie: România – Cipru