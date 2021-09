Andrei Burcă, nemulțumit după CFR Cluj – Randers 1-1: „Îmi e ciudă că nu am reușit să marchez!”

Pentru CFR Cluj, a marcat Petrila. În timp ce golul oaspeților a fost semnat de Kamara.

În următorul meci din grupele Conference League, CFR Cluj o va întâlni, acasă, pe AZ Alkmaar. Partida se va juca joi, 21 octombrie, de la ora 22:00.

Andrei Burcă, nemulțumit după CFR Cluj – Randers

regretă faptul că nu a reușit să marcheze golul care le-ar fi adus ardelenilor toate cele trei puncte.

Totodată, Burcă s-a arătat motivat să câștige următoarele meciuri pe care CFR Cluj le va avea în grupele Conference League.

„E important că am acumulat un punct, au fost multe schimbări în echipă, s-a văzut. Consider că am făcut o partidă bună, am avut ocazii, situații de poartă.

Au jucat și bine, a fost un meci deschis, pe contre. Plecăm cu regretul că puteam obține cele trei puncte, în schimb asta ne motivează pentru următoarele meciuri.

Încă nu suntem omogeni, au venit și jucători noi, s-a întors și «Mister». Cred că începem să ne intrăm în ritm, trebuie să mai lucrăm la toate capitolele.

Suntem pe ultimul loc în grupă, mai avem de muncit. Vine AZ Alkmaar, ne luptăm pentru fiecare punct.

Îmi e ciudă mie că nu am reușit să marchez. Nu știu dacă a fost sau nu penalty. Cred că am controlat jocul, am avut situații bune”, a declarat Andrei Burcă, pentru PRO TV.

Claudiu Petrila: „Sunt fericit că am înscris!”

„Sunt fericit că am înscris, dar nu pot să mă bucur ma maximum, am făcut doar egal și ne trebuia victoria. Nu prea ne ajută rezultatul, dar mai avem patru meciuri și trebuie să le câștigăm.

Mi-am spus când am intrat că trebuie să fac ceva pentru a schimba scorul și am reușit.

Nu cred că ne-au impresionat cu nimic, știam că sunt agresivi și masivi, dar atâta tot. Am lucrat fazele fixe și știam că sunt buni, din păcate, ne-au dat gol așa, dar trebuie să corectăm asta pe viitor.

Nouă ni s-a părut că a fost penalty, o să ne uităm la televizor și o să revedem faza. Cred că meritam mai mult, am dominat jocul, mai ales în a doua repriză, dar este bun și un punct”, a declarat Claudiu Petrila, la finalul partidei din Gruia.

În prezent, CFR Cluj se află pe ultimul loc din grupa D, cu un singur punct obținut. Alături de formația ardeleană, în grupa D, se află AZ Alkmaar, Jablonec și Randers.

a debutat cu stângul în Conference League, după ce, în prima etapă din faza grupelor, a fost învinsă de Jablonec, scor 0-1.

CFR Cluj o duce mai bine pe plan intern. Formația lui Dan Petrescu se află pe primul loc din Liga 1, cu cu 27 de puncte obținute, la o distanță de șase lungimi față de ocupanta poziției secunde, FC Botoșani.