Andrei Burcă, reacție fair-play după România – Olanda 0-3: ”Acesta este nivelul”

în partida din optimile de finală ale turneului din Germania, dar părăsesc competiția cu capul sus după ce au reușit un parcurs neașteptat de bun cu o clasare pe locul 1 în faza grupelor.

Andrei Burcă, dezamăgit după înfrângerea din România – Olanda 0-3

La finalul întâlnirii România – Olanda 0-3, care a consemnat eliminarea naționalei noastre de la EURO 2024, fundașul Andrei Burcă a explicat că ”tricolorii” au dat tot ce au avut mai bun, dar adversarul a fost superior.

ADVERTISEMENT

”O seară tristă pentru noi. Le mulțumim fanilor că au fost senzaționali pe toată durata acestui turneu. Ne bucurăm că am reușit să trecem mai departe de grupe de pe primul loc. Am început primele 15-20 de minute, chiar am jucat bine.

A venit golul lor la prima oportunitate. Am încercat cât am putut să revenim. Sunt jucători de mare calitate și au venit golurile pe final pentru că ne-am deschis foarte mult. Pentru România joc orice.

ADVERTISEMENT

Suntem dezamăgiți, mă încearcă multe sentimente acum, ne-am dorit. Acesta este nivelul, am fost între primele 16 echipe ale Europei, ne-am bătut de la egal la egal cu toată lumea. Acest turneu trebuie să fie un început.

Trebuie să învățăm să acumulăm experiență, să nu mai ajungem la turneele finale din 8 în 8 ani. Vă mulțumim (n.r. – mesaj către suporteri), nu pot spune altceva. Voi ați fost motivul pentru care am intrat pe teren și am dat totul”, a declarat Burcă, la Pro TV.

ADVERTISEMENT

Dumfries, omul cheie în toate fazele controversate

Chiar dacă victoria Olandei nu poate fi pusă sub semnul întrebării, România ar fi putut da o lovitură importantă înspre finalul jocului, la scorul de 0-1, atunci când Valentin dintr-un contraatac letal.

”Centralul” german a fluierat un joc periculos la duelul dintre Denis Alibec și Denzel Dumfries, deși pe reluări se vede clar cum atacantul nostru nu ridică piciorul foarte sus și oricum fundașul olandez era departe de minge.

ADVERTISEMENT

Același Dumfries a mai fost protagonistul a două faze controversate în prima repriză. Mai întâi , iar apoi a avut o , care nu a mai putut continua jocul.