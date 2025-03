Andrei Burcă, resemnat după ce România a pornit cu stângul în preliminarii. „Nu ne rămâne decât să mergem înainte”

Tricolorii au dezamăgit în primul meci din preliminariile Cupei Mondiale. Naționala României a fost învinsă de Bosnia cu 0-1 pe Arena Națională. Andrei Burcă, fundașul pe care Mircea Lucescu l-a trimis titular, a acordat la final o scurtă reacție.

România pierde primul meci din preliminarii. Bosnia s-a impus cu 1-0 pe Arena Națională

Bosnia a pus presiune încă din primele minute, iar golul a venit rapid. Gigovic a deschis scorul după o fază frumoasă. Florin Niță a fost aproape să pareze șutul atacantului, dar mingea a intrat în poartă.

Denis Drăguș a irosit câteva ocazii importante. În plus, Dennis Man, Nicolae Stanciu, Răzvan Marin și chiar Andrei Rațiu și-au încercat norocul, însă execuțiile lor nu au modificat tabela de marcaj.

Andrei Burcă: „Se întâmplă astfel de partide, sunt astfel de zile, dar important e să creștem”

La final, Andrei Burcă, stoperul de bază al naționalei României, a vorbit despre jocul de pe Arena Națională. Fundașul e de părere că atât el, cât și colegii săi au dat totul, însă norocul le-a lipsit.

„A fost o partidă dificilă. Eu consider că am dominat. Am avut foarte multe ocazii, am pasat, am avut multe șanse, dar, din păcate, nu am reușit să o băgăm în poartă. Nu ne rămâne decât să mergem înainte. Mai sunt șapte meciuri, suntem obligați să câștigăm următoarea partidă.

Am intrat pe teren cu entuziasm și încredere. Se întâmplă astfel de partide, sunt astfel de zile, dar important e să creștem, să avem și mai multe ocazii și să dăm și mai multe goluri decât adversarul”, a explicat Andrei Burcă la finalul jocului, conform

Acum, naționala României e obligată să nu mai facă pași greșiți până la finalul preliminariilor pentru a spera la o clasare pe prima poziție, care ar fi echivalentă cu calificarea directă la Campionatul Mondial. Se anunță o luptă infernală.