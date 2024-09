Andrei Burcă, show la declarații după Kosovo – România 0-3. Ironii tari pentru gazde: „Sper să se maturizeze”. Video

Andrei Burcă a făcut spectacol la declarații după Kosovo – România 0-3. Stoperul naționalei noastre le-a ironizat pe

Andrei Burcă, ironii pentru kosovari după ce România a câștigat la scor de neprezentare la Priștina: „Am avut o motivație de vreo 2-3 zile”

România a început cu dreptul noua ediție de UEFA Nations League. În prima etapă din Liga C – Grupa 2, „tricolorii” s-au impus cu 3-0 în Kosovo. În ciuda scorului înregistrat pe tabelă, meciul n-a fost deloc unul ușor, mai ales din cauza

„A fost un efort deosebit în această seară. Mă bucur că am reușit să câștigăm. Mă bucur în același timp că am menținut poarta noastră intactă. Asta ne-a spus nea Mircea. Să ținem apărarea bine ca să le dăm încredere celor din atac. Cei din față sunt jucători de foarte mare valoare și pot oricând să facă diferența.

Ne bucurăm pentru aceste 3 puncte. Mergem acum la hotel să ne odihnim pentru că luni suntem obligați să câștigăm și meciul cu Lituania.

Am avut o motivație de vreo 2-3 zile încoace pentru că am auzit niște declarații, că vor să ne bată după ce s-a întâmplat în România, dar ei nu își aduc aminte că primul meci a fost aici și au început să ne fluiere la fel ca în această seară.

Sunt o echipă bună, valoroasă, chiar au jucători foarte valoroși. S-a văzut pe teren. Dar ne-am făcut treaba foarte bine, am ascultat ce ne-a spus Mister și am reușit să câștigăm”, a declarat Andrei Burcă, după Kosovo – România 0-3.

La fel ca Dennis Man, Andrei Burcă , aflat la primul său meci din al doilea său mandat ca selecționer. „În primul rând ne-azis să plecăm de la organizare foarte bună. Încercăm să implementăm ideiile pe care ni le-a transmis în această săptămână. Posesie. Încercăm, dar mulți jucători au venit pe parcursul săptămânii.

Nu avem un ciclu săptămânal cum e la echipa de club să facă toate schimbările dintr-odată, dar ne bucurăm că am început cu dreptul. Ușor ușor ne obișnuim cu dânsul și acesta e doar un pas pentru că mai avem mult de construit.

Cred că turneul final din Germania ne-a dat încredere foarte mare și de aici am plecat când am ajuns în cantonamentul echipei naționale. A fost o experiență bună și de acolo trebuie să clădim pentru că de acum nu trebuie să mai ridicăm pedala. Trebuie să profităm de fiecare meci, de fiecare campanie, pentru a reuși să facem mândri românii”, a adăugat stoperul lui Baniyas.

Cu Mircea Lucescu la timonă, „tricolorii” au ca obiectiv calificarea la Campionatul Mondial din 2026. Ultima prezență a României la World Cup a fost în Franța ’98.

„E dificil. Primul scop e să câștigăm Liga Națiunilor. O să avem mai multe avantaje dacă facem asta. În primul rând vom fi în urna 2 la tragerea la sorți. Să scăpăm de anumite echipe foarte valoare din urna 2. Ăsta e targetul nostru.

Dar acum ne gândim la meciul de luni, că dacă nu câștigăm meciul de luni… Dar nu vreau să mă gândesc la așa ceva. Trebuie să valorificăm această victorie cu încă una”, a continuat Burcă.

„Nu toți au mentalitatea lui Muriqi”

Burcă a revenit apoi cu ironii noi pentru fanii kosovari, care au încercat să boicoteze partida. Gazdele au fluierat imnul național al României, iar la final au aruncat cu obiecte către „tricolori”.

„(n.r. – Dacă au auzit imnul din cauza fluierăturilor din tribune) L-am auzit noi. Am cântat noi și asta contează și noi suntem mândri. Pot fluiera 100.000 de oameni. Nu ne interesează. Mi-a plăcut și îl apreciez pe Muriqi. Și e un atacant valoros și de foarte mare fair-play. Ne-am salutat înainte de meci și ne-a felicitat pentru parcursul de la Euro.

Dar nu toți din echipa lui au aceeași mentalitate și aceeași valoare. Tu trebuie să demonstrezi pe teren, nu să dai la picioare, dar noi ne-am pregătit și pentru această situație și mă bucur că au făcut față.

(n.r. – La final au aruncat cu pahare spre voi) Am văzut. Sper să se maturizeze și ei. Dacă atât au putut în această seară… Dar noi ne-am făcut treaba pe teren, cum am vorbit și înainte de meci, și am reușit să luăm cele 3 puncte”, a conchis fundașul central.

Denis Drăguș a comentat și el cele întâmplate la Priștina. Atacantul lui Trabzonspor a fost cel care La fel ca restul coechipierilor, Drăguș a rămas impresionat de Lucescu.

„Am ştiut să jucăm inteligent, ne bucurăm că am debutat cu dreptul în Liga Naţiunilor. Ştiam ce fel de partidă o să fie, am jucat cu mult mai multă ambiţie, dar asta e deja caracteristică acestei echipe. Am arătat că nu ne dăm la o parte, că ştim să luptăm.

E un sentiment frumos să avem unul dintre cei mai titraţi antrenori din lume. Trebuie să avem încredere în noi. Fiecare rezultat bun trebuie să ne dea încredere. Am făcut un meci bun. Uşor, uşor o să creştem de la meci la meci. Cu siguranţă suntem pe drumul bun.

Suntem abia la început cu Mircea Lucescu. Am avut un parcurs extraordinar cu Edi Iordănescu. Acum vrem să trecem la următorul nivel. Mircea Lucescu are o experienţă incredibilă. Trebuie să construim pe ce a fost bun cu Edi”, a declarat Denis Drăguș, la zona mixtă.

