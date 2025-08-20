Sport

Andrei Burcă și-a luat liber mai devreme pentru echipa națională! Fundașul a fost eliminat în China pentru un fault grosolan. Video

Andrei Burcă poate primi o suspendare drastică după cartonașul roșu pe care l-a luat în China. Fundașul poate fi însă apt mai rapid pentru națională
Cristian Măciucă
20.08.2025 | 17:30
Andrei Burca sia luat liber mai devreme pentru echipa nationala Fundasul a fost eliminat in China pentru un fault grosolan Video
ULTIMA ORĂ
Andrei Burcă și-a luat liber mai devreme pentru echipa națională! Fundașul a fost eliminat în China pentru un fault grosolan. FOTO: Fanatik

Andrei Burcă (32 de ani) a avut o zi neagră în China. Echipa sa, Yunnan Yukun, a fost eliminată din semifinalele Cupei, după ce a pierdut cu 0-7 în deplasarea de la Beijing Guoan. Mai mult, fundașul român a luat un cartonaș roșu în minutul 31.

ADVERTISEMENT

Andrei Burcă, eliminat în China după un fault horror

Dezastrul pentru Yunnan Yukun, care a pierdut cu 0-7 pe terenul lui Beijing Guoan, a început odată cu eliminarea lui Andrei Burcă. Stoperul român a primit direct cartonașul roșu, după ce a comis un fault grosolan asupra unui adversar. Faza s-a întâmplat după prima jumătate de oră de joc, când tabela arăta doar 1-0 pentru gazde.

Internaționalul român l-a lovit cu piciorul pe angolezul Fabio Abreu fără să aibă vreo treabă cu mingea. Deși reluările TV au demonstrat că eliminarea lui Burcă este cât se poate de meritată, stoperul și-a pierdut cumpătul când a văzut ce decizie a luat arbitrul.

ADVERTISEMENT

Burcă a accepat cu greu că trebuie să părăsească suprafața de joc și a făcut un gest nesportiv la adresa „centralului”. Pentru fotbalistul în vârstă de 32 de ani, acesta a fost doar al 5-lea meci de când s-a transferat la Yunnan Yukun.

La Yunnan Yukun, Alexandru Ioniță a fost și el titular. Fostul rapidist a rezistat pe teren doar până în minutul 55, când a fost schimbat la scorul de 3-0 pentru Beijing Guoan.

ADVERTISEMENT
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi...
Digi24.ro
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi tineri, înainte de a fi loviți de un TIR

Fundașul, pe lista lui Lucescu pentru meciurile cu Canada și Cipru

Andrei Burcă face parte din lista preliminiară a stranierilor convocați de Mircea Lucescu pentru „dubla” cu Canada și Cipru. Amicalul cu nord-americanii este programat pe 5 septembrie, în timp ce al 5-lea meci din preliminariile Cupei Mondiale va avea loc pe 9 septembrie.

ADVERTISEMENT
Veste mare în familia Hagi! Ianis, tată pentru prima dată: soția sa a...
Digisport.ro
Veste mare în familia Hagi! Ianis, tată pentru prima dată: soția sa a născut un băiețel

Burcă joacă la Yunnan Yukun din iulie 2025. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate toate detaliile transferului. La gruparea chineză, fundașul român încasează un salariu colosal, în valoare de 1.000.000 de euro pe an.

  • 7 cartonașe roșii a primit Andrei Burcă în carieră
  • 2,5 milioane de euro e cota de piață a fundașului pe transfermarkt.com
ADVERTISEMENT

Andrei Burcă, eliminat în China

Alex Mitriță a ieșit din nou la rampă în China! Ce a reușit...
Fanatik
Alex Mitriță a ieșit din nou la rampă în China! Ce a reușit internaționalul român la ultimul meci al lui Zhejiang. Video
Elena, soția lui Ianis Hagi, a născut astăzi la un spital privat din...
Fanatik
Elena, soția lui Ianis Hagi, a născut astăzi la un spital privat din București. Copilul a primit nota 10
Adrian Mititelu anunţă victoria în procesele cu FRF şi LPF: “În câteva luni...
Fanatik
Adrian Mititelu anunţă victoria în procesele cu FRF şi LPF: “În câteva luni se va da decizia! Burleanu va fi chemat la DNA”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Transferul realizat de Gigi Becali ar putea fi anulat de TAS: 'Nu mi...
iamsport.ro
Transferul realizat de Gigi Becali ar putea fi anulat de TAS: 'Nu mi se pare normal'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!