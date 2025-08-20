Andrei Burcă și-a luat liber mai devreme pentru echipa națională! Fundașul a fost eliminat în China pentru un fault grosolan. Video

Andrei Burcă (32 de ani) a avut o zi neagră în China. Echipa sa, Yunnan Yukun, a fost eliminată din semifinalele Cupei, după ce a pierdut cu 0-7 în deplasarea de la Beijing Guoan. Mai mult, fundașul român a luat un cartonaș roșu în minutul 31.

Andrei Burcă, eliminat în China după un fault horror

Dezastrul pentru Yunnan Yukun, care a pierdut cu 0-7 pe terenul lui Beijing Guoan, a început odată cu eliminarea lui Andrei Burcă. Stoperul român a primit direct cartonașul roșu, după ce a comis un fault grosolan asupra unui adversar. Faza s-a întâmplat după prima jumătate de oră de joc, când tabela arăta doar 1-0 pentru gazde.

Internaționalul român l-a lovit cu piciorul pe angolezul Fabio Abreu fără să aibă vreo treabă cu mingea. Deși reluările TV au demonstrat că eliminarea lui Burcă este cât se poate de meritată, stoperul și-a pierdut cumpătul când a văzut ce decizie a luat arbitrul.

Burcă a accepat cu greu că trebuie să părăsească suprafața de joc și a făcut un gest nesportiv la adresa „centralului”. Pentru fotbalistul în vârstă de 32 de ani, acesta a fost doar al 5-lea meci de când s-a transferat la Yunnan Yukun.

La Yunnan Yukun, Alexandru Ioniță a fost și el titular. Fostul rapidist a rezistat pe teren doar până în minutul 55, când a fost schimbat la scorul de 3-0 pentru Beijing Guoan.

Fundașul, pe lista lui Lucescu pentru meciurile cu Canada și Cipru

Andrei Burcă face parte din pentru „dubla” cu Canada și Cipru. Amicalul cu nord-americanii este programat pe 5 septembrie, în timp ce al 5-lea meci din preliminariile Cupei Mondiale va avea loc pe 9 septembrie.

Burcă joacă la Yunnan Yukun din iulie 2025. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate toate detaliile transferului. La gruparea chineză, în valoare de 1.000.000 de euro pe an.

7 cartonașe roșii a primit Andrei Burcă în carieră

2,5 milioane de euro e cota de piață a fundașului pe transfermarkt.com

