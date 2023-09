Andrei Burcă, sincer înainte de România – Kosovo: “Vine presiunea, nu suntem obișnuiți să defilăm prin calificări”

România va juca cu Kosovo pe Arena Națională, marți, 12 septembrie, de la ora 21:45. La conferința de presă care a avut loc înaintea duelului, . Fundașul central a fost foarte sincer în declarațiile pe care le-a oferit jurnaliștilor.

Andrei Burcă, sincer înainte de România – Kosovo

Andrei Burcă a fost sincer înainte de meciul dintre România și Kosovo. Fundașul echipei naționale a vorbit despre modul în care elevii lui Iordănescu vor ataca următorul duel. , pe care nu vor să le mai repete, dar și despre mentalitatea “tricolorilor”.

“Vrem o victorie. Așa am abordat fiecare meci din această grupă de calificare, să luam cele trei puncte, inclusiv cu Israel. Acum rămâne de văzut ce facem mâine seară și rămâne de demonstrat. Degeaba îți propui, dacă nu poți. S-au terminat discursurile, acum trebuie să intrăm pe teren și să luăm cele trei puncte.

Trebuie să schimbăm mentalitatea. Cred că aici am avut de suferit în meciul cu Israel. După o lungă perioadă de timp au venit aproape 50.000 de oameni pentru noi. Am vorbit despre asta înainte de meci și nu am reușit să facem față acestei emoții, de a nu dezamăgi oamenii care au venit alături de noi. Trebuie să învățăm, doar asta ne rămâne de făcut în aceste momente. Să învățăm de la meciul cu Israel, să jucăm cu această presiune, cu această emoție și pe viitor să știm ce avem de făcut.”, a declarat Andrei Burcă.

Andrei Burcă: “Nu suntem obișnuiți să defilăm prin calificări”

În finalul discursului de la conferința de presă, Andrei Burcă este de părere că România se poate califica la Campionatul European. Fundașul central al echipei naționale mizează pe grupul unit, pe dorința și motivația pe care toți “tricolorii” o au: “Nu am pierdut niciun meci în această grupă și suntem la mâna noastră, pe loc calificabil. Înseamnă că am respectat ideile tactice. Suntem conștienți că mai avem de îmbunătățit lucruri. Acum suntem pe locul doi și trebuie să privim cu încredere următoarele meciuri.

Trebuie să învățăm din aceste meciuri dacă vrem să progresăm pentru viitor. Israelul, până la golul lor, avusese un singur șut pe poartă. A fost acea conjunctură cu golul încasat și nu am știut să gestionăm situația.

S-a creat un declic la ei după acel gol marcat, iar apoi au mai avut și alte ocazii. Totul ține de mentalitate, trebuie să învățăm să jucăm cu presiunea în spate, cu emoțiile. E și o presiune că nu am mai reușit să ne calificăm de atât timp.

Noi pregătim meciurile bune tehnic și tactic, dar simțim această presiune de a ajunge la un turneu final. Nu suntem Spania, să mergem prin calificări și să defilăm, dar rămâne să demonstrăm că suntem o familie, un grup unit, e un moment zero.

Se vede că ne dorim, toți doresc să-și aducă aportul, uitați-vă la Florinel Coman, care vine la careul de 16 și face alunecări, uitați-vă la Denis. Toți ne dorim! Noi intrăm mereu pe teren cu ideea de a lua cele trei puncte. Trebuie să ne descătușăm.”, a spus fundașul naționalei la conferința de presă.

