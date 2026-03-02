Andrei Caramitru a dat în judecată Ministerul Finanțelor. Miza este o sumă uriașă câștigată dintr-un contract de consultanță

ADVERTISEMENT

Andrei Caramitru este consultant în domeniile bancar, financiar, energetic și telecomunicații. Fiul actorului Ion Caramitru și-a început cariera la McKinsey & Company, apoi a început o colaborare cu o altă companie de consultanță, Boston Consulting Group, unde a ocupat poziția de partener pe o divizie responsabilă de Austria, Germania și Europa Centrală și de Est. În 2007, Caramitru s-a întors în România și a fondat biroul McKinsey & Company de la noi din țară.

Andrei Caramitru a parafat un acord de tranzacție în valoare de 2.034.500 euro

Numele lui Andrei Caramitru figurează ca reclamant într-un dosar al cărui obiect este „anulare act adminstrativ”, înregistrat pe 5 aprilie 2022 la Tribunalul București, în timp ce pârâți sunt Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili-Serviciul Soluționare Contestații și Ministerul Finanțelor Publice – Direcția de Soluționare a Contestațiilor. În dosar se arată că în data de 19.02.2018, Andrei Caramitru a încheiat cu societățile McKinsey & Company S.R.L., McKinsey & Company Inc. şi alţi pârâţi individuali un acord de tranzacție, societatea McKinsey plătindu-i lui Caramitru echivalentul în lei a sumei de 2.034.500 euro. Pentru această sumă, societatea a reținut la sursă în numele lui Andrei Caramitru, contribuții de asigurări sociale, conform normelor de impunere stabilite pentru veniturile de natură salarială.

Astfel, au fost depuse de societatea McKinsey două declarații fiscale 112, una depusă de McKinsey & Company S.R.L. la data de 15.06.2018, prin care au fost declarate pentru Andrei Caramitru contribuţii de asigurări sociale în cuantum de 2.273.407 lei, contribuţii de asigurări sociale de sănătate în cuantum de 909.363 lei şi impozit pe venit în cuantum de 591.086 lei şi a doua declaraţie fiscală, depusă de aceeaşi societate la data de 23.08.2018, prin care au fost declarate pentru reclamant contribuţii de asigurări sociale în cuantum de 38.964 lei, contribuţii de asigurări sociale de sănătate în cuantum de 15.586 lei şi impozit pe venit în cuantum de 10.131 lei, se arată în dosarul consultat de FANATIK. Considerând că declaraţiile depuse de societate vizau sume nedatorate, Andrei Caramitru a solicitat Administrației Sector 1 a Finanțelor Publice restituirea sumei de 2.911.308 lei, reprezentând CAS și CASS, reținute la sursă și achitate în numele reclamantului de McKinsey, sens în care reclamantul a depus solicitarea de restituire din 27.07.2020.

La data de 16.12.2020, Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice a emis de respingere a cererii de restituire a sumelor de la buget sau de acordare a dobânzilor în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget prin care a respins solicitarea reclamantului de reținute la sursă și achitate în numele reclamantului, din următoarele motive: cererea de restituire se depune la autoritatea sau instituția publică la care a efectuat o plată în plus față de obligația legală şi cererea de restituire nu a fost însoțită de copii ale documentelor de plată ale solicitantului. Împotruiva acestei decizii, Andrei Caramitru a formulat contestație fiscală, respinsă ca neîntemeiată de Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice prin decizia din 23.06.2021,

Argumentele Fiscului au fost că „natura și stabilirea cuantumului obligațiilor fiscale datorate de contribuabili se efectuează de către persoanele fizice beneficiare, prin autoimpunere și se declară prin intermediul formularului 212 …. organul fiscal se află în raport de drept procedural fiscal numai cu persoanele juridice sau persoanele fizice care au calitatea de angajator, nu și cu asigurații, persoane fizice care au calitatea de angajat. Totodată, în situația în care contribuabilul are drept de restituire a acestor sume, indiferent dacă veniturile obținute de către acesta sunt de natură salarială sau alte venituri, restituirea va fi efectuată de către angajatorul care a efectuat reținerea sumelor în cauză și nu de organul competent”.

Compania McKinsey nu l-a ajutat pe Andrei Caramitru cu declarația rectificativă

Ulterior, Andrei Caramitru a luat legătura cu reprezentanții McKinsey, solicitându-le să întocmească și să depună declarația rectificativă, însă demersul său a rămas fără efect, întrucât McKinsey nu a dat curs solicitării acestuia, necomunicându-i vreo poziție cu privire la această solicitare. În lipsa cooperării McKinsey, Andrei Caramitru a formulat contestație fiscală împotriva declaraţiei fiscale 112, depusă de McKinsey & Company S.R.L. la data de 15.06.2018, prin care au fost declarate pentru reclamant contribuţii de asigurări sociale în cuantum de 2.273.407 lei, contribuţii de asigurări sociale de sănătate în cuantum de 909.363 lei şi impozit pe venit în cuantum de 591.086 lei şi a declaraţiei fiscale nr. 112, depusă de aceeaşi societate la data de 23.08.2018, prin care au fost declarate pentru reclamant contribuţii de asigurări sociale în cuantum de 38.964 lei, contribuţii de asigurări sociale de sănătate în cuantum de 15.586 lei şi impozit pe venit în cuantum de 10.131 lei, contestaţie înregistrată la Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili.

Prin adresa din 5.10.2021, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Serviciul Soluţionare Contestaţii i-a răspuns lui Andrei Caramitru, în sensul că solicitarea sa nu se încadrează în sfera contenciosului administrativ, respectiv în procedura administrativă de soluționare a contestațiilor formulate împotriva actelor administrativ fiscale, fapt pentru care competenţa de soluţionare a contestaţiei nu aparţine structurii specializate de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili. Prin urmare, situația prezentată de Andrei Caramitru este de natura unui litigiu între părți ce intră în sfera dreptului civil. Obiectul contestaţiei îl constituie sumele şi măsurile stabilite şi înscrise de organul fiscal în titlul de creanţă sau în actul administrativ fiscal atacat, iar contestaţiile formulate împotriva titlurilor de creanţă, precum şi împotriva altor acte administrativ-fiscale emise de organul fiscal central se soluţionează de către structura specializată de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Ministerului Finanţelor.

În dosar se arată că solicitarea lui Andrei Caramitru ca organul fiscal să anuleze declaraţiile fiscale depuse de McKinsey & Company S.R.L. este imposibilă, de vreme ce măsura revocării, retragerii poate fi luată doar de aceeași entitate care a emis actul. Or, organele fiscale nu sunt implicate în procesul întocmirii celor două declarații fiscale 112 și, pe cale de consecință, nu le pot revoca sau anula. În al doilea rând, declarațiile fiscale depuse de contribuabil/plătitor, în speţă McKinsey & Company S.R.L. nu sunt acte administrativ-fiscale potrivit Codului de procedură fiscală, întrucât acestea nu sunt acte emise de organul fiscal în exercitarea atribuțiilor de administrare a impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale, pentru stabilirea unei situații individuale și în scopul de a produce efecte juridice față de cel căruia îi este adresat.

Dosarul lui Andrei Caramitru a fost trimis spre rejudecare

Având în vedere că declarațiile fiscale nu sunt acte emise de organul fiscal, ci sunt acte întocmite de către McKinsey & Company S.R.L., rezultă că în mod temeinic Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Serviciul Soluţionare Contestaţii a reţinut prin adresa din 05.10.2021 că solicitarea reclamantului nu se încadrează în sfera contenciosului administrativ, respectiv în procedura administrativă de soluționare a contestațiilor formulate împotriva actelor administrativ fiscale, situația prezentată de reclamant fiind de natura unui litigiu între părți ce intră în sfera dreptului civil. Pe 4 mai 2023, Tribunalul București a respins cererea lui Andrei Caramitru. , iar dosarul a ajuns la Curtea de Apel București. Aceasta constatat că prima instanţă a aplicat normele de drept material cu încălcarea acestora, având în vedere că potrivit dispoziţiilor art. 102 alin. 2 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în declaraţia de impunere contribuabilul/plătitorul trebuie să calculeze cuantumul obligaţiei fiscale, dacă acest lucru este prevăzut de lege, potrivit alineatului 1 al aceluiaşi articol declaraţia fiscală întocmindu-se prin completarea unui formular pus la dispoziţie gratuit de organul fiscal.

Contestaţia fiscală adresată de către recurentul-reclamant organelor fiscale a vizat două declaraţii fiscale 112 privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, întocmite de către societatea menţionată în cuprinsul contestaţiei fiscale, în esenţă un astfel de demers administrativ întreprins de către recurentul-reclamant vizând pretinsa nelegalitate a obligaţiilor de plată a CAS, CASS şi impozitul pe venit, calculate şi virate de către societatea declarantă ca urmare a reţinerii la sursă pentru contribuabilul recurentul-reclamant din prezenta cauză. Curtea a reţinut că se impunea ca prima instanţă să analizeze pe fond legalitatea refuzului de soluţionare a contestaţiei fiscale îndreptate împotriva declaraţiilor fiscale asimilate unor decizii de impunere, cu luarea în considerare însă atât a obiectului cererii de chemare în judecată, astfel cum acesta a fost configurat în concret de către Andrei Caramitru, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

De asemenea, Curtea a arătat că trebuia ținut cont și de modul de aplicare a prevederilor referitoare la regimul juridic al soluţionării contestaţiilor fiscale, urmând a fi puse în discuţie limitele analizei instanţei în raport de soluţia dată asupra solicitării recurentului-reclamant de contestare a declaraţiilor fiscale faţă de petitul acţiunii care vizează exclusiv obligarea organelor fiscale să soluţioneze pe fond contestaţia şi să emită decizia de soluţionare a acesteia. Totodată, având în vedere susţinerile lui Andrei Caramitru, prima instanţă va analiza, în aceleaşi limite, inclusiv eventuala necesitate a stabilirii cadrului procesual prin raportare şi la emitentul declaraţiilor, cu luarea în considerare însă a limitelor obiectului cererii deduse judecăţii şi a fazei administrative aflate în discuţie în prezenta cauză, respectiv va stabili dacă neparticiparea terţului emitent al declaraţiilor este un motiv de nelegalitate invocat cu privire la refuzul de soluţionare a contestaţiei fiscale sau vizează faza administrativă a soluţionării contestaţiei fiscale. Pe 4 decembrie 2025, Curtea de Apel a admis recursul lui Andrei Caramitru și a trrimis dosarul spre rejudecare la Tribunalul București.