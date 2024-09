Andrei Caramitru, acuze dure la adresa pensionarilor nemulțumiți de recalcularea pensiilor. „E corect ca un profesor să aibă pensie de 3.000 lei pe lună, iar un bancher 20.000 de euro pe lună”

Fostul consilier al liderului USR Dan Barna, Andrei Caramitru, și lansează un val de critici dure la adresa pensionarilor nemulțumiți.

”Nu suntem egali și nu e bine să fim egali ca asta înseamnă sărăcie și faliment”

Economistul a transmis printr-o postare pe pagina sa de Facebook că „e corect ca un profesor să aibă pensie de 3.000 lei pe lună, iar un bancher 20.000 de euro pe lună”.

Andrei Caramitru a subliniat că și de aceea el primește acum o pensie mult mai mare decât un profesor.

„Da e corect- pentru ca bancherul a contribuit cu mai mulți bani la sistemul de pensie și pentru ca nu suntem egali în societate, nu suntem în comunism. Terminați cu porcăriile astea”, a scris Andrei Caramitru pe Facebook.

De asemenea, el a adims faptul că ”pensiile speciale da sunt mizerabile că nu sunt pe contributie, dar aici e altceva” și a ținut să precizeze că un bancher este mai important decât un profesor.

”Și da, orice îmi spuneți, cineva care gestionează o bancă de zeci de miliarde de euro și dă finanțări masive către economie e mai important pentru societate cu mult decât un profesor care dă lecții la 30 de copii. Asta e realitatea. Deal with it”, a mai spus economistul.

Mai mult, fostul consilier al lui Dan Barna a transmis că ”nu suntem egali și nu e bine să fim egali ca asta înseamnă sărăcie și faliment”.

Cea mai mare pensie în România este de 100.000 de lei

Reacția lui Andrei Caramitru a venit la scrut timp, după ce foarte mulți pensionari s-au arătat nemulțumiți de faptul că cea mai mare pensie din România va fi încasată, în urma recalculării, de un fost bancher care a contribuit la sistemul de pensii timp de 18 ani.

”Cea mai mare pensie este din sistemul public, este pe contributivitate. Este o pensie a unui asigurat care a lucrat în domeniul financiar-bancar, care are un stagiu de cotizare de 18 ani, dar cu contribuţii foarte mari. Are cea mai mare pensie din România fiindcă contribuţiile au fost foarte mari. În urma unei contribuţii substanţiale, are cea mai mare pensie din România, care e undeva în jurul a 100.000 RON, adică aproximativ 1 miliard de lei vechi”, a declarat Simona Bucura Oprescu la

Ministrul Muncii a menționat faptul că pensionarul a lucrat într-o instituție instituţie bancară care nu a falimentat în anii 90,”este o instituţie bancară cu reputaţie prestigioasă, cu o cotă mare de piaţă şi astăzi când vorbim”.