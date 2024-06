Andrei Caramitru dă de pământ cu Tudor Chirilă: “Nu îți e rușine? Lăsați naibii copiii în pace”

Andrei Caramitru dă de pământ cu Tudor Chirilă, printr-o postare aspră la adresa artistului. Asta după ce a aflat despre o faptă a lui față de tinerii care învață la unul dintre cele mai prestigioase colegii din țară, Colegiul Național Gheorghe Lazăr, aflat în Capitală.

Andrei Caramitru, către Tudor Chirilă: ”Ai frustrări personale”

Fostul userist l-a atacat dur pe Tudor Chirilă după ce cântărețul a relatat un moment din viața lui, pe Facebook. Acest a mărturisit că a fost invitat la unitatea de învățământ menționată pentru a le vorbi elevilor despre el. A răspuns la curiozitățile adolescenților, iar când a fost întrebat dacă le recomandă să rămână în țară,

Interpretul a venit și cu argument pentru motivul din care nu-i îndeamnă pe tinerii care vin din urmă să mai rămână pe meleagurile natale: ”Cum să vă recomand să rămâneți în țara unui prim-ministru care a dat bacu’ după 30 de ani?”

De cum i-a văzut postarea lui Tudor Chirilă, Andrei Caramitru pare că și-a ieșit din minți. În opinia lui, artistul este o persoană toxică prin îndemnul pe care l-a avut pentru elevi și că ar fi procedar corect dacă le-ar fi precizat să meargă la vot, pentru a schimba lucrurile în România.

Andrei Caramitru consideră că Tudor Chirilă are frustrări personale din cauză că nu mai există trupa Vama Veche, prin care s-a consacrat. Economistul nu crede că un prim-ministru poate influența viața tinerilor.

”Omul ăsta e chiar toxic deja , și îmi măsor cuvintele. Cum naiba te duci tu la un liceu de elită în țară și – în momentul cel mai bun al țării din toată istoria sa – le spui unor copii influențabili să plece din tara????? Nu le spui să voteze să se implice să schimbe lumea – ci să fugă ?????? Și după mai pui și pe Facebook.

Doar pentru ca în bezna minții tale ai frustrări personale – nu mai asculta lumea vama – sau ce naiba ai ???? Ce rahat de influență asupra vieții lor are cine e prim ministru ??? An de an avem alți prim miniștri omule. Dacă era barna sau Drulă trebuiau să stea în țară ca erau salvați de cine – de barna ?????”, a scris Andrei Caramitru

Andrei Caramitru îi reproșează lui Tudor Chirilă că se plânge de condițiile din țară, având în vedere că el se bucură de faimă, de o carieră de succes și de bani. Economistul nu vede unde ar putea tinerii avea un viitor mai sigur peste hotare.

”Și tu ca ai stat în România și nu ești contabil sau căpșunar în diaspora – ți-a fost rău??? Ce vroiai să îți dea mai mult țara asta? Câți au mai mulți bani si faimă decât tine totuși ? Nu îți e rușine ????

Și băi tudore – unde naiba vrei să se ducă exact copiii ăștia ??? În Olanda sau Austria sau Franța unde la putere sunt sau vor fi auristii lor ??? În italia la cosa nostra sau ndranghetta ??? La spanioli poate care au căzut sub noi economic ? Sau în germania unde AfD e pe locul 2 ???? Acolo e mai bine nu? Tu gândești sau nu prea?”, a mai notat fiul regretatului actor Ion Caramitru.

Andrei Caramitru îl sfătuiește pe Tudor Chirilă să plece el din țară

Fiul regretatului actor Ion Caramitru îi transmite lui Tudor Chirilă ca el să plece din țară și a punctat că generația care vine din urmă este mult mai inteligentă decât actuala. Drept urmare, nu i-ar ajuta sfaturile noastre.

”Știi tu ca o sa le fie lor mai bine???? De unde știi tu asta ? de ce nu pleci tu dacă ai atâția nervi ? Lasati naibii copiii in pace ca sunt mult mai smart decat suntem noi. Nu au nevoie de sfaturile noastre de rahat”, a mai scris Andrei Caramitru.