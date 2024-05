Andrei Caramitru îl susține pe Sebastian Burduja în cursa pentru Primăria Capitalei. ”Nicușor Dan oricum nu face nimic”

Fostul consilier al liderului USR Dan Barna a transmis, marți, printr-o postare pe pagina sa de Facebook, că în cursa sa de a obține un nou mandat la Primăria Capitalei.

Caramitru: ”E nevoie de o schimbare și de un primar normal la cap”

Deși l-a sprijinit la alegerile precedente, Andrei Caramitru a întors armele împotriva lui Nicușor Dan pe care l-a acuzat că nu îl interesează de părerile altora decât de ”ideile lui fixe și putine din cap”.

Economistul s-a declarat deranjat de faptul că, în 2020, după ce a câștigat alegerile locale, actuaul primar al Capitalei nu i-a luat în seamă sfaturile cu privire la schimbarea Bucureștiului.

”L-am susținut data trecută. Eu am zis atunci așa – focus pe centru, pe reabilitare și fațade. Dacă reușește să facă ceva vizibil, o schimbare reală, nu are cum să nu fie votat, iar în 4 ani.

Și extrem de repede schimbate regulamentele să se facă construcții ok de acum încolo și să fie predictibilitate. Plus parcurile să fie impecabile. Am vorbit total degeaba.

Am vorbit cu oameni apropiați teoretic de el. Toți ziceau că omul nu e normal, că nimeni nu poate discuta nimic cu el”, a scris Andrei Caramitru, marți, pe Facebook.

De aceea, la alegerile pentru Primăria Capitalei de luna viitoare, , Sebastian Burduja.

Caramitru a avut numai cuvinte de laudă la adresa candidatului PNL la Primăria București cu care se pare că a mai lucrat în trecut.

”Omul ascultă de sfaturi bune, se consultă cu oameni care se pricep, are o echipă. E ok”, a mai spus Caramitru.

În încheiere, fostul consilier al liderului USR Dan Barna a ținut să precizeze faptul că nu îl mai poate susține pe Nicușor Dan pentru că ”oricum nu face nimic” și că ”e nevoie de o schimbare și de un primar normal la cap”.