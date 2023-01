Andrei Caramitru și-a pus toată diaspora în cap, după ce a jignit grav badantele din Italia: ”Îi mai și spălați la c… de banii ăștia”

Andrei Caramitru a declanșat un adevărat scandal în mediul online după ce a făcut comentarii deplasate la adresa româncelor care îngrijesc bătrâni în Italia. Totul a început de la comentariul unui urmăritor al acestuia, care a povestit cum a reușit să facă bani după ce s-a întors în țară.

Andrei Caramitru, despre românii din diaspora: ”Sunteți cei mai săraci acolo, vai de lume”

Bărbatul spunea că lucrează ca firgotehnist, iar după revenirea din străinătate și-a făcut un PFA și face 2.000 de euro pe lună din servicii de

” Pensionar din diaspora care s-a întors in România. Om mai în vârstă totuși, si muncește nu stă după punctul de pensie ca toți fomiștii cu creierii arși de antene si rtv. Nu e în Bucuresti sau Cluj, ci din câte înțeleg, Craiova. Plătește taxe, e pe PFA.

Aici o duce foarte bine, peste medie.

Dar nu-i nimic. Stați voi in Italia sau Spania pe 1200-1700 EUR pe lună, cu prețuri duble acolo si sunteți și cei mai săraci de acolo, vai de lume, vă mai și înjură localnicii.

Ba mulți îi mai și spălați la c.. pe banii ăștia, că deh, badante. Very Very Smart”, a scris Andrei Caramitru într-o postare pe e.

Sute de mesaje la postarea lui Caramitru

Postarea a strâns pese 800 de comentarii, multe dintre ele venite chiar de la românii care lucrează peste hotare.

Aceștia i-au atras atenția lui Carmitru Jr. că meseria de badantă este una de care nu trebuie să te rușinezi și că, de cele mai multe ori, cei care își părăsesc familiile și pleacă la muncă în afara țării nu o fac de voie bună.

”Mă scuz la badante dar e stupid să faci job-ul ăla pe banii ăia când poți câștiga echivalent ca nivel de trai aici, fără să speli pe nimeni la c… Doar zic și eu, nu dați cu parul”, a încercat Caramitru să se scuze, fără să reușească prea mult.