Andrei Chivulete, exclus de urgență de UEFA. Ce delegare din Europa League i-a fost anulată arbitrului român

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Arbitrajul românesc a primit o lovitură puternică înaintea startului noului sezon competițional. UEFA a decis să-i anuleze de urgență delegarea „centralului” Andrei Chivulete, care trebuia să conducă o confruntare din primul tur preliminar al Europa League. Ce s-a întâmplat.

Andrei Chivulete, exclus de UEFA de la meciul din preliminariile Europa League

Meciul dintre Žilina și Hajduk Split, din primul tur preliminar al Europa League, trebuia să fie arbitrat de Andrei Chivulete. Potrivit , acest lucru nu se va mai întâmpla, întrucât , a picat testele fizice și astfel nu va mai putea oficia confruntarea programată pe 16 iulie, în Slovacia.

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În brigada „centralului” se mai regăseau asistenții Radu Ghinguleac și Mircea Grigoriu, retrași, de asemenea, de la această partida europeană. Nici măcar cel de-al patrulea oficial, Radu Petrescu, nu a fost păstrat. Sursa menționată precizează că și el a picat testele fizice, iar înlocuitorul său este Szabolcs Kovacs, fratele lui Istvan Kovacs.

Toți arbitrii și asistenții din lotul destinat primei ligi au avut parte de aceste verificări în perioada 5-7 iulie, la seminarul de vară organizat de Comisia Centrală a Arbitrilor, desfășurat la Mogoșoaia și Buftea. Conform , următorii arbitri români nu au trecut de teste: Radu Petrescu, Andrei Chivulete, Horia Mladinovici, Ionuț Coza, Bogdan Dumitrache, Marius Omuț, Ovidiu Mazilu și Cătălin Buși. Aceștia vor fi retestați, iar ulterior, dacă trec cu bine, pot oficia meciuri oficiale din nou.

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Cine îi ia locul lui Andrei Chivulete

Conform GSP.ro, locul lui Andrei Chivulete la meciul Žilina – Hajduk Split, din primul tur preliminar al Europa League, a fost preluat de Horațiu Feșnic, arbitrul originar din Cluj-Napoca. El va fi ajutat de cei doi asistenți Valentin Avram și Alexandru Corb.

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Ultimul meci european arbitrat de Andrei Chivulete a fost cel de pe 11 decembrie 2025. Atunci, el se afla la centru în confruntarea Lech Poznan – FSV Mainz 05, scor 1-1. Partida conta în cadrul penultimei etape din grupa principală de UEFA Conference League.

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În cazul lui Horațiu Feșnic, el a arbitrat chiar la începutul anului în cupele europene. Ultima sa delegare a fost în Europa League, la KRC Genk – Malmö FF, scor 2-1 (ultima etapă din faza ligii).