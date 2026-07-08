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Andrei Chivulete, exclus de urgență de UEFA. Ce delegare din Europa League i-a fost anulată arbitrului român

Veste total neașteptată ce îl vizează pe Andrei Chivulete. Arbitrul român era delegat la un meci din preliminariile Europa League, dar UEFA a decis să îl excludă pe loc. Ce s-a întâmplat, de fapt.
Mihai Dragomir
08.07.2026 | 13:39
Andrei Chivulete exclus de urgenta de UEFA Ce delegare din Europa League ia fost anulata arbitrului roman
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Andrei Chivulete ratează meciul din Europa League. UEFA l-a întors din drum. Foto: Sport Pictures.
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Arbitrajul românesc a primit o lovitură puternică înaintea startului noului sezon competițional. UEFA a decis să-i anuleze de urgență delegarea „centralului” Andrei Chivulete, care trebuia să conducă o confruntare din primul tur preliminar al Europa League. Ce s-a întâmplat.

Andrei Chivulete, exclus de UEFA de la meciul din preliminariile Europa League

Preliminariile cupelor europene încep zilele acestea. Meciul dintre Žilina și Hajduk Split, din primul tur preliminar al Europa League, trebuia să fie arbitrat de Andrei Chivulete. Potrivit GSP.ro, acest lucru nu se va mai întâmpla, întrucât arbitrul bucureștean, cel care se accidenta în această primăvară la un meci din SuperLiga, a picat testele fizice și astfel nu va mai putea oficia confruntarea programată pe 16 iulie, în Slovacia.

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În brigada „centralului” se mai regăseau asistenții Radu Ghinguleac și Mircea Grigoriu, retrași, de asemenea, de la această partida europeană. Nici măcar cel de-al patrulea oficial, Radu Petrescu, nu a fost păstrat. Sursa menționată precizează că și el a picat testele fizice, iar înlocuitorul său este Szabolcs Kovacs, fratele lui Istvan Kovacs.

Toți arbitrii și asistenții din lotul destinat primei ligi au avut parte de aceste verificări în perioada 5-7 iulie, la seminarul de vară organizat de Comisia Centrală a Arbitrilor, desfășurat la Mogoșoaia și Buftea. Conform FRF.ro, următorii arbitri români nu au trecut de teste: Radu Petrescu, Andrei Chivulete, Horia Mladinovici, Ionuț Coza, Bogdan Dumitrache, Marius Omuț, Ovidiu Mazilu și Cătălin Buși. Aceștia vor fi retestați, iar ulterior, dacă trec cu bine, pot oficia meciuri oficiale din nou.

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Cine îi ia locul lui Andrei Chivulete

Conform GSP.ro, locul lui Andrei Chivulete la meciul Žilina – Hajduk Split, din primul tur preliminar al Europa League, a fost preluat de Horațiu Feșnic, arbitrul originar din Cluj-Napoca. El va fi ajutat de cei doi asistenți Valentin Avram și Alexandru Corb.

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Ultimul meci european arbitrat de Andrei Chivulete a fost cel de pe 11 decembrie 2025. Atunci, el se afla la centru în confruntarea Lech Poznan – FSV Mainz 05, scor 1-1. Partida conta în cadrul penultimei etape din grupa principală de UEFA Conference League.

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În cazul lui Horațiu Feșnic, el a arbitrat chiar la începutul anului în cupele europene. Ultima sa delegare a fost în Europa League, la KRC Genk – Malmö FF, scor 2-1 (ultima etapă din faza ligii).

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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