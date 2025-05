Andrei Cian rupe tăcerea după retrogradarea rușinoasă a Stelei: „Nu a încercat nimeni să desființeze echipa!”

Andrei Cian a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK după ce Steaua București a retrogradat matematic la handbal masculin. Fost campioană a Europei trăiește cea mai mare umilință din istoria clubului, după ce a mai retrogradat și în 2012.

Andrei Cian, explicații după ce echipa de handbal masculin a Stelei a retrogradat: „Dacă eram de vină ieșeam și îmi asumam”

Andrei, îți imaginai că Steaua ar putea retrograda în acest sezon?

– Mie îmi era greu să cred că echipa ar putea să ajungă în situația asta și e greu de acceptat, chiar îmi pare foarte rău, dar eu nu mai mă ocup de handbal la Steaua de un an și jumătate, din ianuarie 2024. Dacă m-au mai întrebat ceva, le-am răspuns dar atât. N-am încercat să pun contre, să spun ce mi-au făcut, că am fost schimbat. Din păcate totul s-a rupt la meciul cu Odorheiul. Dacă nu pierdeam atunci poate că nu se ajungea aici.

E a doua retrogradare. Ai fost pe teren în 2012…

– Da, dar atunci cauzele au fost cu totul și cu totul altele pentru că nu mai erau bani, iar lotul de jucători era cu totul altul. Eram eu și restul de jucători erau până în 22 de ani, deci majoritatea erau copii, am făcut doar 4 puncte. Atunci a fost o retrogradare asumată pentru că nu aveam ce face.

„Dacă se dorea asta ar fi fost jucătorii cu banii la zi?”

. Cum comentezi?

– Mie îmi pare foarte rău că trebuie să discut despre lucrurile astea. Nu vreau să intru în polemică, dar sunt discuții așa, degeaba. Nu o să se desființeze echipa și nu a încercat nimeni să o desființeze. Dacă se dorea asta ar fi fost jucătorii cu banii la zi? Nu știu cu ce nu s-a implicat clubul sau ce trebuia să facă mai mult?

Și atunci cine e de vină pentru retrogradarea Stelei?

– Cine a făcut selecția jucătorilor, antrenorul sârb Nedeljko Matic. S-a mers pe altă variantă și din păcate n-a fost ce trebuie.

Andrei Cian se întoarce să ajute echipa de handbal a Stelei?

Tu ai fi dispus să mai ajuți echipa de handbal?

– Eu am luat prima oară echipa când eram în Liga 2, după o discuție cu domnul comandant Boroi, care m-a rugat să mă ocup. Apoi n-am mai fost eu, a venit altcineva și apoi am venit iar eu. Am zis că de data asta nu mai vin și așa a căzut pe mine că din cauza mea s-a ajuns la retrogradare. Dacă eram de vină ieșeam și îmi asumam. Eu îi înțeleg pe suporteri că le e greu să creadă că eu nu m-am mai implicat deloc și că am stat de o parte. Nu resping 100% ideea, dar momentan am spus că nu mă implic.

O să plece toți jucătorii?

– Nu, o să rămână câțiva dintre ei. Avem câteva discuții cei care sunt încă sub contract să mai reducem salariile sau să îi lase să plece liberi, cum se mai întâmplă în situații de genul ăsta. Mai sunt niște jucători tineri și probabil o să mai aducă niște jucători.

Ce jucători vor continua în sezonul viitor la Steaua: „Străinii vor pleca”

Antrenorul Ștefan Laufceac rămâne?

– Momentan el rămâne pentru că el a preluat și funcția de manager. El se ocupă de asta, dar va fi o perioadă dificilă să găsim niște jucători. Sunt cei mai tineri care o să continue: Irimia, portarul Pașca, Constantina. Mai are niște discuții și cu Burlacu, Șandru, în general jucătorii români. Cei străini vor pleca.

Mai sunt câțiva tineri de pe la echipa a doua și probabil o să mai găsim 2-3 jucători tineri pe care să îi luăm și să îi creștem. Important e să se mai înțeleagă cu 2-3 dintre jucătorii mai experimentați și cred că va fi un lot OK. Nu poți să schimbi toată echipa pentru că va dificil să poți să faci un lot care să promoveze în prima ligă.

Au fost tot felul de speculații…

– Asta cu împărțitul banilor. Bineînțeles că echipa de handbal nu o să mai aibă același buget și se vor duce banii către alte secții, ce să facem? Dar nu a stat nimeni să calculeze și să se ajungă în situația asta cu rea intenție ca să ducem banii în altă parte. Chiar nu e nimeni fericit.

Retrogradare rușinoasă cu buget record: „Nu cred că se punea problema dacă aveam sala noastră”

. Nu era în niciun caz un buget cu care să retrogradezi…

– Nu, asta clar. Suporterii sunt normal să fie frustrați și supărați. Să dea în mine, să dea în cine vor. Sper să fie o învățătură de minte și să nu mai ajungem în situația asta. Ultima oară când m-am ocupat de echipă am terminat pe locul 4 și ne-am dus în cupele europene. Și atunci se reproșa că de ce nu putem mai mult? Uite că erau niște lucruri obiective. N-avem sală proprie, niciodată nu avem unde să ne pregătim, adică sunt niște lucruri…

Crezi că Steaua nu ar fi retrogradat dacă juca pe teren propriu cu sala plină?

– Nici nu cred că se punea problema de retrogradare într-o astfel de situație. Cu siguranță nu am fi retrogradat. Dar asta nu scuză cu nimic ceea ce s-a întâmplat. În minim 3 ani, maxim 5 ani, Steaua o să aibă în Ghencea o Sală Polivalentă. Din 2003 până în 2017 nu am jucat niciodată în sala noastră. Ori am fost la Floreasca, ori la Chiajna, am jucat chiar și pe la Sighișoara de vreo 2 ori. O să fie altfel când se va face noua sală, se va schimba tot.

Ce obiect va avea echipa de handbal masculin a Stelei în sezonul viitor

E normal să ai salarii de 6-7.000 de euro și să retrogradezi?

– Poate jucătorii străini aveau atât. Nici pe vremea noastră nu aveam astfel de salarii. Cu siguranță erau mau mici. Sincer nu știu ce contracte au.

Care va fi obiectivul echipei în sezonul viitor?

– Clar promovarea, chiar dacă bugetul probabil va fi la jumătate, chiar mai puțin în mod normal. Dar vor fi bani suficienți. Cine vrea să ajute sau dacă fostele glorii au vreun sfat sau vor să sprijine în vreun fel sunt bine veniți și nu s-a pus niciodată problema.