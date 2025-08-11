Andrei Ciobanu, discurs manifest la primul gol după trei ani în SuperLiga: „Înainte făceam antrenamentele la 60-70%. Acum am doi copii, am pentru ce munci”

Oțelul Galați a obținut un punct din duelul cu Rapid, din etapa cu numărul 5 a Superligii. Andrei Ciobanu a fost marcatorul moldovenilor, iar la finalul partidei a vorbit despre transformarea prin care a trecut în ultima perioadă.

Oțelul Galați, remiză pe teren propriu cu Rapid. Andrei Ciobanu, remarcatul serii

Andrei Ciobanu a deschis scorul în prima repriză, iar Oțelul a mai ratat câteva șanse bune până la finalul primei părți. După pauză, giuleștenii au mărit ritmul jocului și au reușit să egaleze prin Alex Dobre.

Mijlocașul ofensiv a făcut un joc foarte bun în linia mediană, și-a pus colegii în mai multe situații favorabile și a înscris primul gol într-un meci oficial din luna mai a acestui an, în Cupa României. De altfel, el nu a mai marcat în Superliga de 3 ani.

Andrei Ciobanu, reacție matură după meciul cu Rapid. „Mi-am pierdut încrederea, dar am o familie, am doi copii”

La finalul meciului, Andrei Ciobanu a avut un discurs sincer, în care a vorbit despre felul în care se antrenează acum la Oțelul. El a recunoscut că, din momentul în care a devenit tată, s-a dedicat mult mai mult fotbalului, întrucât răspunderea este una mai mare.

„Așteptam de mult acest gol, nu am mai înscris de trei ani. Mă bucur foarte mult. Mă simt foarte bine la Galați. Lumea mă susține și e alături de mine.

Cred că pot reveni. Atunci, când am fost la Campionatul European, nu aveam o mentalitate corectă pentru a munci la fiecare cantonament. Munceam cam 60-70%. Ultimii doi ani, chiar dacă nu am prea jucat, am învățat foarte multe de la Leo Grozavu și ceilalți.

Mi-am pierdut încrederea, dar am o familie, am doi copii. Am pentru ce munci și mă bucur pentru asta. Avem meciuri grele și-n următoarele etape, dar noi, cu siguranță, ne vom antrena din ce în ce mai bine. Ușor, ușor o să ne acomodăm și o să ne simțim foarte bine pe teren”, a declarat Andrei Ciobanu la flash-interviu.