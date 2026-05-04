Andrei Cordea a găsit explicația pentru dezastrul de la Rapid: „Asta i-a dus în situația asta”

ADVERTISEMENT

Rapid – CFR Cluj, din etapa a 7-a a play-off-ului, s-a terminat în favoarea gazdelor, scor 1-2. Golurile ardelenilor au fost înscrise de către Zahovic și Cordea, în prima repriză. Ulterior, gazdele au redus din diferență prin Moruțan, în minutul 58, însă elevii lui Costel Gâlcă nu au reușit să obțină măcar un punct în Giulești.

Andrei Cordea a găsit explicația pentru dezastrul de la Rapid

, Andrei Cordea s-a arătat nemulțumit de faptul că atât el, cât și coechipierii săi au scăzut nivelul în repriza a doua. În ceea ce privește Rapid, atacantul ardelenilor consideră că lipsa de încredere i-a adus în situația de a avea o singură victorie în play-off, în condițiile în care jucătorii giuleșteni sunt peste media SuperLigii.

ADVERTISEMENT

„Nu prea mi-a plăcut repriza a doua pe care am făcut-o. Poate că am crezut că, dacă fanii sunt contra lor, va fi mai ușor pentru noi, dar nu a fost deloc așa. Rapid este un club mare, un club cu pretenții, își doreau să fie campioni. Sunt jucători buni, nu pentru poziția aceasta, este vorba despre neîncredere. Asta i-a dus în situația aceasta.

Mai pot încerca să facă ceva, să prindă locul 4. Îmi doresc acest lucru pentru ei! E frumos în Giulești. M-am simțit bine aici, este un stadion frumos. Îmi place că tribunele sunt aproape de teren”, a declarat Andrei Cordea la flash-interviu, după Rapid – CFR Cluj 1-2, potrivit .

ADVERTISEMENT

Cum arată clasamentul după Rapid – CFR Cluj 1-2

Rapid rămâne cu o singură victorie în play-off după meciul de pe Giulești din etapa a 7-a. În urma acestui rezultat, elevii lui Costel Gâlcă rămân pe locul 5 în clasament, cu 32 de puncte, și speră să treacă peste Dinamo în următoarele trei etape. În caz contrar, formația patronată de Dan Șucu va rămâne, și de această dată, în afara locurilor care duc în cupele europene.

ADVERTISEMENT

De cealaltă parte, CFR Cluj visează chiar și la titlul de campioană. Ardelenii au ajuns la 40 de puncte după victoria cu Rapid și s-au apropiat la 5 puncte de liderul Universitatea Craiova, respectiv la două de rivala U Cluj. În următoarea etapă, , iar, în cazul unui succes, se pot gândi serios la trofeul de campioni.