Andrei Cordea a reacționat după ce a fost catalogat ca fotbalist „expirat". Cine l-a convins să aleagă CFR Cluj, și nu FCSB. Exclusiv

Andrei Cordea, fotbalistul momentului de la CFR Cluj, a comentat eticheta de fotbalist „expirat” care i s-a pus recent. Golgheterul ardelenilor a dezvăluit cine l-a convins să aleagă echipa clujeană și nu FCSB.
Adrian Baciu
01.02.2026 | 11:05
Andrei Cordea a reactionat dupa ce a fost catalogat ca fotbalist expirat Cine la convins sa aleaga CFR Cluj si nu FCSB Exclusiv
Ce spune Andrei Cordea despre eticheta de fotbalist „expirat” care i s-a pus și de ce a ales pe CFR, nu pe FCSB. Sursa foto: colaj Fanatik
Andrei Cordea a fost din nou decisiv pentru CFR Cluj, în meciul cu Metaloglobus, din runda a 24-a de SuperLiga. Mijlocașul ofensiv de 26 de ani a marcat o „dublă” și a ajuns la cota 11 în 18 partide jucate pentru echipa din Gruia.

Cum a comentat Andrei Cordea eticheta de fotbalist „expirat” care i s-a pus

În momentul în care a ales să revină în țară, după experiența în țările arabe, Andrei Cordea a fost catalogat de unele voci din fotbal drept un fotbalist „expirat”. Intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA, duminică, jucătorul ardelenilor a comentat cele spuse despre el. În primul rând, Cordea a ținut să remarce un articol scris în FANATIK de Andrei Vochin. Acesta din urmă a apreciat evoluțiile tânărului fotbalist.

„Țin să-i mulțumesc lui Andrei Vochin pentru cuvintele frumoase din articol. Sunt cuvinte adevărate. Sunt același jucător, cu aceeași viteză, aceeași atitudine. Mă simt mai puternic, mai matur. Nu mă tem să iau decizii pe cont propriu, să decid ce vreau să fac pe teren. Asta mă face să fiu jucătorul care sunt astăzi.

Cât despre eticheta care mi s-a pus (n.r. de jucător expirat), înainte nu știam că asta îmi era eticheta. Îmi pare rău că am auzit aceste cuvinte. Pe mine unul mă motivează pentru că știu în fiecare zi cum muncesc, ce fac, sunt profesionist și nu mă dau niciodată bătut.

(n.r. nu te-ai simțit niciodată expirat?) Am 26 de ani, ar fi ciudat să zic că mă simt expirat. Până recent nu am știut că am avut această etichetă și nu a avut ce să mă deranjeze. Ieri am fost uimit de această etichetă”, a spus Cordea.

Cine l-a convins pe Andrei Cordea să aleagă CFR Cluj, și nu FCSB

Între 2021 și 2023, Andrei Cordea a impresionat la FCSB. Mulți s-au întrebat de ce jucătorul nu a ales revenirea la trupa lui Gigi Becali. Tot la FANATIK SUPERLIGA, mijlocașul a făcut lumină în această situație. Cordea spune că Dan Petrescu, dar și patronul Neluțul Varga, au jucat un rol decisiv în alegerea sa.

(n.r. A fost vreo discuție cu FCSB, înainte de semna cu CFR Cluj?) Da, da, am primit un mesaj, în care m-au întrebat care este situația mea. Era normal față de ei să le răspuns și să le zic că discut cu CFR Cluj. Acolo s-a blocat discuția. O ofertă de la FCSB nu am avut.

Oamenii de la Cluj au insistat mult și eu am vrut să vin aici. Sincer, m-a sunat și domnul (Neluțu) Varga, dar când m-a sunat domnul Petrescu (n.r. Dan Petrescu, fostul antrenor din Gruia) el a vorbit puțin mai diferit și m-a convins că alegerea cea mai bună ar fi să vin la CFR, alături de el.

(n.r. ți-a vorbit mai din suflet Dan Petrescu) Da, mi-a vorbit foarte corect, din suflet. Domnul Varga m-a sunat de vreo 2-3 ori, mi-a arătat că sunt un jucător important, că își dorește foarte mult să vin la Cluj și uite că Dumnezeu mă ajută să îi arăt că nu am făcut o greșeală”, spune fotbalistul.

Ce spune Andrei Cordea despre faptul că i-a învins pe foștii colegi de la FCSB

Întrebat dacă a trăit un sentiment ciudat pe Arena Națională, în urmă cu o etapă, când CFR s-a impus cu 4-1 și el a marcat un gol, fotbalistul a spus: „Nu știu, deja au trecut doi ani de când am plecat de la FCSB.

Pot să zic că a fost un pic un sentiment ciudat, dar sunt profesionist, sunt jucătorul lui FCSB. Am semnat pe trei ani aici, dau totul pentru acest club. A fost clubul care m-a căutat foarte mult. Sper să îi răsplătesc în continuare”.

