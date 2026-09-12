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Andrei Cordea s-a aflat în centrul atenției în ultima perioadă la CFR Cluj, fiind ofertat de mai multe cluburi. Jucătorul a rămas, iar Neluțu Varga a dezvăluit ce sume a refuzat fotbalistul său pentru a continua în Gruia.

Ce oferte a refuzat Andrei Cordea pentru a rămâne la CFR Cluj

După ce FANATIK scrisese încă de la finalul lunii iulie că , Sorin Cârțu a dezvăluit ulterior la FANATIK SUPERLIGA Acum, Neluțu Varga, patronul lui CFR Cluj, a spus care au fost ofertele și mai mari pe care jucătorul le-a avut pe masă, dar pe care le-a refuzat. Rușii îi ofereau salariu de 1 milion de euro, la fel și israeliții.

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„Andrei ne-a mai spus că nu merge doar de dragul de a merge. El a avut o ofertă de 1 milion de euro din Rusia, de la o echipă din Moscova, cu salariu de 800.000 de euro pe an. A mai avut o ofertă din Israel, de la Maccabi. Îi plăteau și ei clauza de 1 milion de euro și îi ofereau 600.000 de euro salariu. Dar nu a vrut!”, a spus patronul lui CFR, pentru .

Sorin Cârțu îl așteaptă pe Andrei Cordea la Universitatea Craiova la iarnă

Deși Andrei Cordea nu a mai ajuns la campioana României, oltenii îl așteaptă în următoarea fereastră de mercato. Sorin Cârțu, președintele de onoare al Universității Craiova, i-a urat baftă jucătorului la CFR Cluj și a precizat că transferul se mai poate realiza în iarnă. „Noi mergem înainte și îi doresc să fie mulțumit acolo, la CFR. Se poate și la iarnă, nu se știe nimic“, a declarat Sorin Cârțu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Andrei Cordea a mai jucat în România la Clinceni și FCSB, fiind readus în țară vara trecută de CFR Cluj. În cele 50 de meciuri pentru ardeleni, extrema dreaotă și-a trecut în cont 19 goluri și 6 pase decisive.

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