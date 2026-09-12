Sport

Ofertele colosale refuzate de Andrei Cordea pentru a continua la CFR Cluj: „Nu a vrut!”

Andrei Cordea a rămas la CFR Cluj după un mercato de vară plin de oferte. Neluțu Varga a dezvăluit ofertele colosale pe care jucătorul său le-a refuzat.
Mihai Dragomir
12.09.2026 | 05:15
Ofertele colosale refuzate de Andrei Cordea pentru a continua la CFR Cluj Nu a vrut
ULTIMA ORĂ
Ce oferte de top a respins Andrei Cordea pentru a juca în continuare la CFR Cluj. Foto: Sport Pictures.
ADVERTISEMENT

Andrei Cordea s-a aflat în centrul atenției în ultima perioadă la CFR Cluj, fiind ofertat de mai multe cluburi. Jucătorul a rămas, iar Neluțu Varga a dezvăluit ce sume a refuzat fotbalistul său pentru a continua în Gruia.

Ce oferte a refuzat Andrei Cordea pentru a rămâne la CFR Cluj

După ce FANATIK scrisese încă de la finalul lunii iulie că Universitatea Craiova l-a vrut în atac pe Andrei Cordea, Sorin Cârțu a dezvăluit ulterior la FANATIK SUPERLIGA motivul pentru care mutarea nu s-a mai făcut. Acum, Neluțu Varga, patronul lui CFR Cluj, a spus care au fost ofertele și mai mari pe care jucătorul le-a avut pe masă, dar pe care le-a refuzat. Rușii îi ofereau salariu de 1 milion de euro, la fel și israeliții.

ADVERTISEMENT

„Andrei ne-a mai spus că nu merge doar de dragul de a merge. El a avut o ofertă de 1 milion de euro din Rusia, de la o echipă din Moscova, cu salariu de 800.000 de euro pe an. A mai avut o ofertă din Israel, de la Maccabi. Îi plăteau și ei clauza de 1 milion de euro și îi ofereau 600.000 de euro salariu. Dar nu a vrut!”, a spus patronul lui CFR, pentru ProSport.

Sorin Cârțu îl așteaptă pe Andrei Cordea la Universitatea Craiova la iarnă

Deși Andrei Cordea nu a mai ajuns la campioana României, oltenii îl așteaptă în următoarea fereastră de mercato. Sorin Cârțu, președintele de onoare al Universității Craiova, i-a urat baftă jucătorului la CFR Cluj și a precizat că transferul se mai poate realiza în iarnă. „Noi mergem înainte și îi doresc să fie mulțumit acolo, la CFR. Se poate și la iarnă, nu se știe nimic“, a declarat Sorin Cârțu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
General al Armatei Române, găsit împuşcat în cap. Anchetatorii au descoperit un pistol...
Digi24.ro
General al Armatei Române, găsit împuşcat în cap. Anchetatorii au descoperit un pistol lângă trupul său. Ce spune poliția

Andrei Cordea a mai jucat în România la Clinceni și FCSB, fiind readus în țară vara trecută de CFR Cluj. În cele 50 de meciuri pentru ardeleni, extrema dreaotă și-a trecut în cont 19 goluri și 6 pase decisive.

ADVERTISEMENT
”Cine e, mă, prostovanul ăsta?”. Ilie Dumitrescu și Adrian Mutu au reacționat, după...
Digisport.ro
”Cine e, mă, prostovanul ăsta?”. Ilie Dumitrescu și Adrian Mutu au reacționat, după momentul istoric din România
  • 3.000.000 de euro este cota de piață a lui Andrei Cordea în prezent
  • 5 este numărul selecțiilor pentru echipa națională a României 
Italienii au reacționat imediat după prima victorie a Fiorentinei în noul sezon din...
Fanatik
Italienii au reacționat imediat după prima victorie a Fiorentinei în noul sezon din Serie A. Ce au scris despre Radu Drăgușin
Serie A, etapa 4 LIVE VIDEO. Venezia – Fiorentina 2-4. Radu Drăgușin, titular...
Fanatik
Serie A, etapa 4 LIVE VIDEO. Venezia – Fiorentina 2-4. Radu Drăgușin, titular în prima victorie din acest sezon sub comanda noului antrenor
Nuno Campos pune frână entuziasmului după o nouă victorie a lui Dinamo: „Nu...
Fanatik
Nuno Campos pune frână entuziasmului după o nouă victorie a lui Dinamo: „Nu ne gândim la titlu!”
Tags:
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Uluitor! Ce a pățit Gigi Becali într-un magazin din străinătate după ce a...
iamsport.ro
Uluitor! Ce a pățit Gigi Becali într-un magazin din străinătate după ce a scos două bancnote de 500 de euro
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!