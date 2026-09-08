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Transferul lui Andrei Cordea de la CFR Cluj la Universitatea Craiova a fost foarte aproape să se realizeze, însă negocierile s-au blocat în momentul în care s-a ajuns la condițiile financiare solicitate de jucător și impresarul său. FANATIK a aflat detaliile care au făcut ca mutarea să nu se mai concretizeze, iar în centrul discuțiilor s-a aflat Alin Toșca, fostul fotbalist de la FCSB și actualul impresar al lui Cordea.

Unde s-au rupt negocierile pentru transferul lui Cordea

Universitatea Craiova i-a propus lui Andrei Cordea o primă de instalare de 50.000 de euro, sumă care urma să fie achitată în două tranșe. Negocierile au continuat, însă, în jurul banilor solicitați la semnarea contractului, iar diferența dintre oferta clubului și pretențiile jucătorului a devenit tot mai greu de depășit. Cordea și impresarul său, Alin Toșca, au solicitat o primă de instalare de 150.000 de euro la semnătură. Diferența era, astfel, de 100.000 de euro față de propunerea inițială a Universității Craiova.

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Din informațiile FANATIK, problema nu s-a rezumat, însă, doar la prima de instalare. Un punct important al negocierilor a fost reprezentat de comisionul solicitat de Alin Toșca pentru intermedierea transferului. Fostul jucător de la FCSB a solicitat un comision de 25%, iar această pretenție a contribuit decisiv la blocarea negocierilor. Astfel, discuția dintre cele două părți a ajuns într-un punct în care condițiile financiare solicitate nu au mai putut fi acceptate de clubul din Bănie.

Marius Șumudică a dezvăluit cât de aproape a fost Cordea de Universitatea Craiova

Andrei Cordea a fost foarte aproape de o mutare spectaculoasă pe ultima sută de metri la Universitatea Craiova, însă transferul a căzut în ultima clipă. și momentul în care fotbalistul a luat decizia finală.

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Antrenorul lui CFR Cluj a povestit că discuțiile dintre Cordea și Universitatea Craiova au ajuns într-un punct extrem de avansat. Mai mult, cu doar câteva minute înainte de expirarea termenului pentru parafarea înțelegerii, fotbalistul încă vorbea cu Șumudică și îi cerea acestuia un sfat. În cele din urmă, mutarea nu s-a mai realizat, iar .

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„Da, Cordea este jucătorul nostru, rămâne la CFR Cluj cel puțin până în iarnă. Sperăm să aibă evoluțiile de până acum, să mai marcheze niște goluri. Probabil, în iarnă, CFR va intra la discuții și vor apărea discuții, pentru că este un jucător vandabil. A stârnit interes și în Saudia, nu doar la Craiova și sunt tatonări și în China, pentru că în două luni ei își fac planuri pentru noul sezon. A fost, Cordea, la 10 minute de Craiova.

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La ora 12 fără 10 minute vorbeam cu el și îmi spunea toate detaliile contractului, îmi cerea și un sfat și i-am spus că decizia este la el, știe cel mai bine. E un caracter deosebit. Înainte să semneze sau să se înțeleagă cu un club și mai sunt șapte minute ca să parafeze înțelegerea, iar el stătea la telefon cu antrenorul său, asta nu-mi denotă decât respect și nu pot să-i ofer decât același respect“, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.