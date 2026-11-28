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Andrei Cordea a vorbit, la finalul meciului dintre FC Voluntari și CFR Cluj, scor 0-0, despre iminenta sa plecare. Mai mult, a mărturisit că și-a primit salariul „restant” de care se plângea acum ceva vreme. Patronul Varga „dezvăluia” că a totul a fost o „eroare” în sistem.

Andrei Cordea așteaptă să plece de la CFR Cluj în iarnă, după ce și-a primit salariul restant

Totodată, , care le-a tăiat elanul tuturor jucătorilor. „Foarte greu. Nu știu, parcă și înainte de meci, când am văzut ce vreme este, știam că va fi un meci foarte greu de ambele părți, că se va termina, oarecum, 0-0. Ne-au lipsit niște ștergătoare, ca la mașini, că nu vedeam nimic de la vânt. Un punct câștigat și de noi. Ne doream să câștigăm, dar, nu știu, din cauza vremii, care a fost aceeași și pentru ei, s-a terminat 0-0.

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Din punctul meu de vedere, nu este fotbal, dar trebuie să jucăm și în condițiile astea. Vânt foarte puternic. Îmi pare rău de comentatorii care au comentat acest meci. Nu ne-am simțit bine nici noi. Una peste alta, un punct și mergem înainte.

În ceea ce privește situația mea, totul este în regulă. Mi-au promis și s-au ținut de cuvânt și le mulțumesc. A spus patronul tot ce a avut de zis. Mă gândesc că patronul nu minte, așa că să avem încredere în el. Clubul știe foarte bine, sunt oameni demni în club, cum sunt domnul Marian Copilu și domnul Zăvăleanu. Știu foarte bine ce trebuie să facă.

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Andrei Cordea promite să dea „totul” cât timp mai rămâne la CFR Cluj

, să dau totul pentru acest club. Nu există dubii, n-are nimeni ce să-mi zică. Atât mă interesează, să-mi fac treaba la acest club. Eu m-am bucurat pentru toată lumea, poate de-aia mi-a și dat Dumnezeu, că n-am fost invidios pe nimeni”, a punctat atacantul.