Andrei Cordea a stabilit obiectivul pe termen scurt pentru FCSB: ”Trebuie să luăm 6 puncte cu Botoșani și CFR”. Video

Vicecampioana României va juca la Botoșani pe 1 decembrie, într-o restanță din etapa a 6-a din SuperLiga, în timp ce meciul de acasă cu CFR Cluj, din runda a 9-a, va avea loc la 15 decembrie.

Obiectivul lui Andrei Cordea cu FCSB până la finalul anului

FCSB a ajuns pe locul 6 în clasament înainte de întreruperea campionatului din cauza acțiunilor de la echipele naționale, iar Andrei Cordea speră ca formația să mai urce și a stabilit ca obiectiv victorii în cele două restanțe.

”Am revenit motivat de la națională, sunt încrezător pentru meciurile care urmează. Ne vor aștepta meciuri foarte grele și trebuie să fim concentrați ca să luăm maxim de puncte.

Știm fiecare ce ne dorim să facem, ne dorim foarte mult să luăm maxim de puncte și mai departe vom avea încă patru meciuri foarte grele pe care trebuie să le gândim bine și să le câștigăm. Azi am apucat să facem o refacere, văd băieții destul de motivați, vom încărca acum cât mai avem timp.

Săptămâna viitoare intrăm în linie dreaptă. Urmează două restanțe și vrem maxim de puncte. Trebuie să luăm 6 puncte cu Botoșani și CFR. Nu suntem în cea mai bună formă în clasament, iar ăsta este obiectivul nostru”, a declarat Cordea.

Cum și-a schimbat jocul în vară

Considerat de toată lumea cel mai în formă jucător de la FCSB în prima parte a acestui sezon, Andrei Cordea a explicat cum s-a motivat înainte de startul stagiunii și ce așteptări are pe mai departe.

”Anul acesta a fost de senzație, foarte bun, am reușit să marchez, să-mi ajut echipa când i-a fost greu. Am fost jucătorul care s-a impus și sper să fac în continuare pași mărunți și foarte buni. M-am motivat foarte mult de când am început vara asta cu Steaua (n.r – FCSB).

Am încercat să fiu mai combinativ, nu neapărat să joc pentru mine, ci să primeze echipa. Mi-am dat seama că dacă joc mai mult pentru echipă mă va ajuta și pe plan personal. Ăsta e obiectivul nostru, să formăm o familie, să fim uniți și așa ne vom remarca toți”, a spus Cordea.

Cordea, primul care a vorbit de problemele din vestiar

Andrei Cordea a fost protagonistul unei e după înfrângerea din partida cu Universitatea Cluj, atunci când a dat de înțeles că sunt probleme în vestiarul FCSB, fără a menționa însă numele fostului antrenor Nicolae Dică.

Însă, a doua zi tehnicianul a părăsit-o pe vicecampioana României la presiunea patronului Gigi Becali. Din informațiile FANATIK, în ultimul timp cu jucătorii, poate și din cauza presiunii crescute de pe umerii săi în urma rezultatelor din Europa, și din aici au apărut și problemele în vestiar.