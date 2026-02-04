Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Andrei Cordea, anunț tare după cele 5 victorii consecutive ale CFR-ului: „Am venit aici ca să iau titlul!”. Momentul care i-a mers la inimă: „I-au dat lacrimile!”. Exclusiv

După cele 5 victorii consecutive ale lui CFR Cluj și apropierea de zona play-off, Andrei Cordea a anunțat un obiectiv îndrăzneț al echipei sale: titlul.
Adrian Baciu
04.02.2026 | 15:20
CFR Cluj a trecut în ultima etapă din SuperLiga de Metaloglobus cu 4-2, după un meci în care Andrei Cordea și colegii din ofensivă au făcut diferența. Fostul mijlocaș de la FCSB a făcut un anunț important la FANATIK, după ce echipa din Gruia a ajuns la 5 succes consecutive în campionat.

După cele 4 goluri cu FCSB de pe Arena Națională, CFR Cluj, cu Andrei Cordea vioara 1, a făcut din nou spectacol. Ardelenii au trecut cu 4-2, în Gruia, de Metaloglobus. Fost jucător la rivala roș-albastră, Cordea s-a numărat printre remarcații serii.

În intervenția sa, de la FANATIK SUPERLIGA, mijlocașul de 26 de ani a anunțat ambiții mari alături de echipa antrenată de Daniel Pancu. CFR Cluj încă nu a ajuns în zona play-off-ului, dar Cordea visează la titlu.

„(n.r. Unde vezi CFR Cluj în acest sezon? Care este obiectivul vostru?) Eu, la toate interviurile pe care le-am dat în trecut, chiar și când eram pe locurile de mai jos, aproape de retrogradare, mereu am fost pozitiv și am spus că CFR Cluj va intra în play-off și se va bate la campionat.

Eu voi lupta și voi munci alături de colegii mei până nu mai am nicio șansă. Atâta timp cât mai sunt șanse… (n.r. ar fi un eșec major să nu prindeți play-off-ul?) Nu cred că ar fi un eșec major. Aș fi incorect să zic că nu ne dorim și că nu vrem să fim în play-off. Tragem tare, ne antrenăm 100%. Dacă nu va fi să fie locul de play-off, obiectivul următor ar fi să fim pe 7. Dar, încă o dată, nu mă voi lăsa nu vom fi acolo sus.

(n.r. te gândești la titlu?) Când am venit la CFR Cluj, acesta a fost obiectivul. Mister Dan Petrescu mi-a spus că obiectivul CFR-ului este să câștigăm campionatul. Acum, de când a venit Daniel Pancu, am câștigat foarte mult, și cred că în ultimele 10 meciuri suntem pe primul loc. Obiectivul clubului nu este să terminăm pe locul 7 sau 8. Vom munci și vom vedea la final de de sezon dacă merităm să fim acolo”, spune fotbalistul.

Andrei Cordea a primit o întrebare de la invitații lui Horia Ivanovici. Robert Niță a vrut să afle care a fost cel mai special gol dintre cele 11 marcate în acest sezon de tânărul mijlocaș. Cordea a dezvăluit că la inimă i-a intrat o reușită cu Botoșani, atunci când lui Panin, team managerului, i-au dat lacrimile de fericire.

Cred că cel mai frumos gol a fost cu Csikszereda, acasă, primul gol, cel de 1-0. (n.r. și care a fost cel mai drag gol?) Aici, primul meu gol, când am venit la CFR, cu Botoșani. Panin mi-a spus atunci că i-au dat lacrimile de fericire pentru că am ales să vin la CFR”, a spus jucătorul, la FANATIK SUPERLIGA.

Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
