FCSB are pe masă o ofertă concretă pentru Andrei Cordea. Marea surpriză pentru Gigi Becali vine din Bundesliga! Exclusiv

Gigi Becali pare mai preocupat de plecările de la FCSB decât de achiziții în această iarnă. Patronul celor de la FCSB a declarat că e dispus să dea drumul oricărui jucător în proxima perioadă de mercato.

Andrei Cordea are ofertă concretă să plece de la FSCB: din Bundesliga, de la Augsburg! Gigi Becali are pe masă propunerea nemților!

Două ar fi condițiile pentru ca Becali să fie de acord cu transferurile unor jucători ai săi. În primul rând să fie mulțumit de prețul pe care-l primește, apoi FSCB să nu fie pe podium, cu șanse la titlu, la finalul anului!

ADVERTISEMENT

este unul dintre jucătorii „căutați” în această perioadă. Probabil cel mai bun jucător al roș-albaștrilor în toamnă, la bătaie cu tânărul Târnovanu dintre buturi, Cordea chiar o poate părăsi pe FCSB în ianuarie.

FANATIK a aflat că pe adresa mijlocașului de bandă a sosit o ofertă concretă de transfer. Și chiar este una neașteptată, fiind vorba despre un campionat de top 5. Augsburg vrea să-l transfere pe Cordea și a trimis o propunere oficială lui Gigi Becali prin intermediul agenților!

ADVERTISEMENT

Dacă era o ofertă pe o sumă mare pentru Cordea de la West Ham, de exemplu, îl lăsam să plece. Nu e ceva ieșit din comun o ofertă din SUA. Cordea poate fi înlocuit fără probleme dacă se plătește suma asta pe el. Niciun jucător nu e indispensabil, mai ales când putem să ne asigurăm bugetul pe doi ani –

Augsburg oferă 3 milioane de euro, cu tot cu bonusuri! Patronul FCSB așteaptă ca bavarezii să mai pluseze

Din informațiile FANATIK, oferta oficială a celor de la Augsburg nu l-a dat pe spate în primul moment pe patronul FCSB. Este vorba despre o sumă de 3 milioane de euro, cu tot cu bonusuri, dar care pot fi accesate destul de ușor de către partea română.

tocmai anunța zilele trecute că vrea 5 milioane de euro pentru Cordea. Mai mult, a și dat unor agenți o hârtie cu această sumă, respectivii promițând că-i vor aduce o astfel de ofertă de la un club din SUA. Au promis, dar nu e nimic concret în ecuație.

ADVERTISEMENT

Să vedem ce va fi cu Andrei Cordea. Am dat o hârtie. Am cerut 5 milioane pe el! Nu știu numele echipei din America” – Gigi Becali, patron FCSB

Concretă este doar suma de 3 milioane de euro pe care o înaintează nemții de la Augsburg, dar Becali vrea ca aceștia să mai pluseze. În același timp, patronul FCSB a fost sfătuit de colaboratori să mai analizeze situația, pentru că a vinde în Bundesliga este o oportunitate care poate deschide ulterior și alte uși.

50.000 de euro a plătit Gigi Becali celor de la Academica Clinceni pentru a-l transfera pe Andrei Cordea în vara lui 2021

14 goluri și 10 pase de gol are Cordea pentru FCSB în 66 de meciuri disputate în toate competițiile

ADVERTISEMENT

Pe lista posibilă de plecări de la FCSB se mai află Șut și Edjouma. FANATIK a dezvăluit negocierile cu Trabzonspor pentru Șut

Andrei Cordea este un jucător interesant pentru un transfer. A mai existat o ofertă pentru el în această toamnă, dar suma l-a făcut pe Gigi Becali să refuze imediat. Este vorba despre Legia Varșovia, care nu s-a ridicat la pretențiile patronului roș-albaștrilor.

ADVERTISEMENT

„Crește și cota lui David Miculescu, am văzut valoarea lui. Și cota lui Olaru, și am avut o ofertă pe Cordea. Cică 2 milioane de la polonezi! Pleacă, mă, de aici! Am avut și pe Edjouma ofertă. Tot ce este bani, vând. Așa fac, cumpăr și vând”, .

Nu doar Cordea e pe posibila listă de plecări. FANATIK a dezvăluit exclusiv că se poartă Becali a cerut 3 milioane de euro pe mijlocașul defensiv, informația fiind confirmată ulterior chiar de patron. Momentan, turcii nu au urcat oferta la mai mult de două milioane de euro.

Când ai o ofertă bună pentru un jucător trebuie să îl dai… Iau banii și joc eu mijlocaș central😊” – Gigi Becali, patron FCSB

Și Malcom Edjouma e unul dintre jucătorii de la FCSB care ar putea pleca în iarnă. Interesul vine din Ungaria, de la Mol Fehervar. Dar și în cazul lui este diferență între ce propun maghiarii și ce vrea Becali. de 5 milioane de euro, dar e greu să o achite cineva.