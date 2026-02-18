Andrei Cordea, aşteptat să revină pe teren la următorul meci al lui CFR Cluj: “Cum să interzici înjurăturile? De când s-a inventat fotbalul se înjură”

Antrenorul celor de la CFR Cluj, Daniel Pancu, e de părere că suspendarea de două meciuri pentru Andrei Cordea în urma incidentelor petrecute la finalul partidei cu Universitatea Cluj a fost suficientă.
Andrei Cordea urmează să se prezinte la Comisia de Disciplină miercuri, 18 februarie, de la ora 13:00 pentru a afla dacă pedeapsa de două meciuri de suspendare va rămâne în picioare sau aceasta va fi mărită. Daniel Pancu crede că jucătorul său trebuie să revină și nu se impune o sancțiune mai dură.
„Din punctul meu de vedere Cordea nici nu avea ce să caute pe acolo pentru că el a fost acordat. Cred că rămâne cu două etape și va trebui să intre la meciul cu Petrolul. A recunoscut și Dan Nistor, zilele astea, că de la el a început. Cum să interzici înjurăturile?
Că de când s-a inventat fotbalul până acum se înjură. Bine, nu alea obscene între jucători și antrenori, dar suporterii, jucătorii, la antrenament, peste tot se înjură”, a spus Daniel Pancu la FANATIK SUPERLIGA.
Oficialul celor de la CFR Cluj, Bogdan Mara, a vorbit și el despre Andrei Cordea, cel care a lipsit de la ultimele două meciuri ale trupei din Gruia, 1-1, cu Rapid, în Cupa României, și victoria cu Hermannstadt, 1-0, din campionat.
„Da, așa sperăm, așa trebuie să fie (n.r. să revină Cordea). Nu a făcut chiar ceva grav. El pur și simplu a răspuns și au mai fost anumite cazuri de jucători în care li s-a dat 2 etape de suspendare la acest gen de spețe”, a spus și Bogdan Mara.
Cu șanse mari de calificare în play-off, Daniel Pancu, cel care a făcut pace cu Cristiano Bergodi, informație prezentată exclusiv de FANATIK, a spus că încă nu se gândește la un posibil duel cu Universitatea Cluj în viitor. De asemenea, tehnicianul a dezvăluit că el, împreună cu jucătorii, i-au transmis un videoclip lui Ioan Varga după succesul de la Sibiu.
„(n.r. de calificarea în play-off) Doamne ajută, mai e mult până acolo, crede-mă, chiar nu mă gândesc. Știu că suntem aproape dar încă nu. Cu mare plăcere din partea mea (n.r. o să se salute cu Cristiano Bergodi). După meciul cu U Cluj am vorbit cu domnul Varga, știu că e plecat, aseară i-am făcut un videoclip toți, din vestiar, i-am cântat ceva frumos”, a conchis Pancu.