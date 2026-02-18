Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Andrei Cordea, aşteptat să revină pe teren la următorul meci al lui CFR Cluj: “Cum să interzici înjurăturile? De când s-a inventat fotbalul se înjură”

Andrei Cordea, golgheterul celor de la CFR Cluj, care a lipsit la ultimele două partide, este așteptat să revină în echipă pentru duelul cu Petrolul de către Daniel Pancu.
Mihai Alecu
18.02.2026 | 10:00
Andrei Cordea asteptat sa revina pe teren la urmatorul meci al lui CFR Cluj Cum sa interzici injuraturile De cand sa inventat fotbalul se injura
EXCLUSIV FANATIK
Daniel Pancu a comentat eventuala suspendare a lui Andrei Cordea. Când este așteptat jucătorul pe teren. Foto: colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

Antrenorul celor de la CFR Cluj, Daniel Pancu, e de părere că suspendarea de două meciuri pentru Andrei Cordea în urma incidentelor petrecute la finalul partidei cu Universitatea Cluj a fost suficientă.

Daniel Pancu îl așteaptă pe Andrei Cordea în lot pentru meciul cu Petrolul

Andrei Cordea urmează să se prezinte la Comisia de Disciplină miercuri, 18 februarie, de la ora 13:00 pentru a afla dacă pedeapsa de două meciuri de suspendare va rămâne în picioare sau aceasta va fi mărită. Daniel Pancu crede că jucătorul său trebuie să revină și nu se impune o sancțiune mai dură.

ADVERTISEMENT

„Din punctul meu de vedere Cordea nici nu avea ce să caute pe acolo pentru că el a fost acordat. Cred că rămâne cu două etape și va trebui să intre la meciul cu Petrolul. A recunoscut și Dan Nistor, zilele astea, că de la el a început. Cum să interzici înjurăturile?

Că de când s-a inventat fotbalul până acum se înjură. Bine, nu alea obscene între jucători și antrenori, dar suporterii, jucătorii, la antrenament, peste tot se înjură”, a spus Daniel Pancu la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Trump pune presiune pe Ucraina să „negocieze rapid”. La Geneva a început o...
Digi24.ro
Trump pune presiune pe Ucraina să „negocieze rapid”. La Geneva a început o nouă rundă de discuții

Andrei Cordea, aproape de revenirea în echipa celor de la CFR Cluj

Oficialul celor de la CFR Cluj, Bogdan Mara, a vorbit și el despre Andrei Cordea, cel care a lipsit de la ultimele două meciuri ale trupei din Gruia, 1-1, cu Rapid, în Cupa României, și victoria cu Hermannstadt, 1-0, din campionat.

ADVERTISEMENT
Și-a desfăcut fermoarul la JO de iarnă, chiar sub privirile logodnicului, iar acum...
Digisport.ro
Și-a desfăcut fermoarul la JO de iarnă, chiar sub privirile logodnicului, iar acum vine răsplata

„Da, așa sperăm, așa trebuie să fie (n.r. să revină Cordea). Nu a făcut chiar ceva grav. El pur și simplu a răspuns și au mai fost anumite cazuri de jucători în care li s-a dat 2 etape de suspendare la acest gen de spețe”, a spus și Bogdan Mara.

Daniel Pancu e gata de o nouă întâlnire cu Universitatea Cluj. Ce surpriză i-a făcut lui Ioan Varga

Cu șanse mari de calificare în play-off, Daniel Pancu, cel care a făcut pace cu Cristiano Bergodi, informație prezentată exclusiv de FANATIK, a spus că încă nu se gândește la un posibil duel cu Universitatea Cluj în viitor. De asemenea, tehnicianul a dezvăluit că el, împreună cu jucătorii, i-au transmis un videoclip lui Ioan Varga după succesul de la Sibiu.

ADVERTISEMENT

„(n.r. de calificarea în play-off) Doamne ajută, mai e mult până acolo, crede-mă, chiar nu mă gândesc. Știu că suntem aproape dar încă nu. Cu mare plăcere din partea mea (n.r. o să se salute cu Cristiano Bergodi). După meciul cu U Cluj am vorbit cu domnul Varga, știu că e plecat, aseară i-am făcut un videoclip toți, din vestiar, i-am cântat ceva frumos”, a conchis Pancu.

Andrei Cordea, așteptat să revină la CFR Cluj

La ce oră vine, de fapt, Gâlcă la antrenamente. Suporterii nu sunt deloc...
Fanatik
La ce oră vine, de fapt, Gâlcă la antrenamente. Suporterii nu sunt deloc mulțumiți de ce se întâmplă la echipă
Cristi Balaj, verdict în fazele fierbinţi ale rundei din SuperLiga: “Trebuia penalty la...
Fanatik
Cristi Balaj, verdict în fazele fierbinţi ale rundei din SuperLiga: “Trebuia penalty la Universitatea Craiova – FCSB. A fost o etapă slabă, umbrită de greşeala lui Radu Petrescu”
Daniel Pancu a dezvăluit cine au fost cei doi oameni care l-au convins...
Fanatik
Daniel Pancu a dezvăluit cine au fost cei doi oameni care l-au convins să se împace cu Cristiano Bergodi: “Mi-a spus că mi se poate întâmpla şi mie”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Fostul jucător al lui Dinamo a fost aproape de a își omorî fiul,...
iamsport.ro
Fostul jucător al lui Dinamo a fost aproape de a își omorî fiul, devenit și el fotbalist. Cei doi nu își mai vorbesc de mult timp: 'Știi ce face acum?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!