Andrei Cordea, aşteptat să revină pe teren la următorul meci al lui CFR Cluj: “Cum să interzici înjurăturile? De când s-a inventat fotbalul se înjură”

Antrenorul celor de la CFR Cluj, Daniel Pancu, e de părere că suspendarea de două meciuri pentru a fost suficientă.

Daniel Pancu îl așteaptă pe Andrei Cordea în lot pentru meciul cu Petrolul

Andrei Cordea urmează să se prezinte la Comisia de Disciplină miercuri, 18 februarie, de la ora 13:00 pentru a afla dacă pedeapsa de două meciuri de suspendare va rămâne în picioare sau aceasta va fi mărită. Daniel Pancu crede că jucătorul său trebuie să revină și nu se impune o sancțiune mai dură.

„Din punctul meu de vedere Cordea nici nu avea ce să caute pe acolo pentru că el a fost acordat. Cred că rămâne cu două etape și va trebui să intre la meciul cu Petrolul. A recunoscut și Dan Nistor, zilele astea, că de la el a început. Cum să interzici înjurăturile?

Că de când s-a inventat fotbalul până acum se înjură. Bine, nu alea obscene între jucători și antrenori, dar suporterii, jucătorii, la antrenament, peste tot se înjură”, a spus Daniel Pancu la FANATIK SUPERLIGA.

Andrei Cordea, aproape de revenirea în echipa celor de la CFR Cluj

Oficialul celor de la CFR Cluj, Bogdan Mara, a vorbit și el despre Andrei Cordea, cel care a lipsit de la ultimele două meciuri ale trupei din Gruia, 1-1, cu Rapid, în Cupa României, și victoria cu Hermannstadt, 1-0, din campionat.

„Da, așa sperăm, așa trebuie să fie (n.r. să revină Cordea). Nu a făcut chiar ceva grav. El pur și simplu a răspuns și au mai fost anumite cazuri de jucători în care li s-a dat 2 etape de suspendare la acest gen de spețe”, a spus și Bogdan Mara.

Daniel Pancu e gata de o nouă întâlnire cu Universitatea Cluj. Ce surpriză i-a făcut lui Ioan Varga

Cu șanse mari de calificare în play-off, Daniel Pancu, cel care a făcut pace cu Cristiano Bergodi, informație prezentată exclusiv de FANATIK, a spus că încă nu se gândește la un posibil duel cu Universitatea Cluj în viitor. De asemenea, tehnicianul a dezvăluit că el, împreună cu jucătorii, i-au transmis un videoclip lui Ioan Varga după .

„(n.r. de calificarea în play-off) Doamne ajută, mai e mult până acolo, crede-mă, chiar nu mă gândesc. Știu că suntem aproape dar încă nu. Cu mare plăcere din partea mea (n.r. o să se salute cu Cristiano Bergodi). După meciul cu U Cluj am vorbit cu domnul Varga, știu că e plecat, aseară i-am făcut un videoclip toți, din vestiar, i-am cântat ceva frumos”, a conchis Pancu.