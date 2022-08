Andrei Cordea, cel mai bun jucător de pe teren în Viking – FCSB 1-3: „Trebuie să câștigăm campionatul pentru că acesta e obiectivul principal acum”

, în prelungirile partidei, iar Nicolae Dică califică din nou echipa în grupele cupelor europene după cinci ani.

Andrei Cordea, euforic după Viking – FCSB 1-3: „Cred că e cel mai bun moment din cariera mea”

Andrei Cordea a fost unul dintre cei mai buni jucători ai lui Nicolae Dică cu norvegienii: „Cred că e cel mai bun moment din cariera mea. Mă bucur că ne-am calificat și s-a văzut o schimbare în atitudinea noastră de la venirea lui Mister. Am avut multe ocazii și s-a văzut de la București că meritam să ne calificăm”.

Mijlocașul dreapta e de părere că acest sezon va contribui decisiv la rezultatele echipei: „Primul an a fost de acomodare și am zis că acum trebuie să îmi ajut echipa cu goluri și pase de gol și să câștige echipa. Le mulțumesc foarte mult suporterilor și ne-au susținut mult”.

Cordea a dezvăluit și ce le-a spus Nicolae Dică în vestiar la finalul partidei cu Viking: „Ne-a spus că a venit de o lună la noi și îi place mult cum lucrăm și e foarte mulțumit de noi și vine cu plăcere la antrenamente”.

Andrei Cordea vrea tot în acest sezon: „Trebuie să câștigăm campionatul. Acesta e obiectivul principal acum”

Andrei Cordea consideră că în acest moment FCSB trebuie să pună pe primul loc SuperLiga, ci nu grupele UEFA Conference League: „Trebuie să câștigăm campionatul pentru că acesta e obiectivul principal acum. Avem șanse foarte mari și urmează un meci important cu Hermannstadt.

Fostul jucător al Clinceniului e convins că FCSB poate face față pe două sau trei fronturi: „Suntem o echipă omogenă și trebuie să castigam neaparat. Putem juca din trei în trei zile și o să mai vină jucători”.

, Cordea a explicat că nu a fost un dezavantaj: „Noi putem să jucăm rapid și ne-a ajutat terenul ăsta. La juniori am jucat pe sintetic până la 18 ani. Și colegii mei la fel”, a declarat Andrei Cordea la finalul meciului. pentru .

Florinel Coman îi avertizează pe cei de la U Craiova și CFR Cluj: „Acum începe bătălia în campionat pentru noi”

Florinel Coman, căpitanul FCSB-ului, era sigur că echipa va reuși să se califice în grupele Conference League: „Suntem fericiți. Nu știu dacă se gândeau la sărbătoarea cei de aici pentru că și în tur am făcut un meci bun. Aici la fel am controlat jocul din primul minut, am mai avut ocazii, dar am primit gol și a trebuit să suferim.

Alunecă mingea mai repede, dar ei aveau un plus că joacă aici. Nu ne-am gandit ca plecam cu sansa a doua. Aceste meciuri sunt cele care pun in valoare echipa. Vom avea o discuție să punem tot la punct. Acum începe bătălia în campionat pentru noi. Nu am putut să ținem bătălia pe două fronturi.

Nu e o petrecere foarte mare pentru că eram favoriți să întoarcem rezultatul”, a spus și Florinel Coman după Viking – FCSB 1-3.