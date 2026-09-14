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Pontul zilei de marți, 15 septembrie 2026: Andrei Cordea, golgheter al SuperLigii 2026-2027. Ce cotă are la Superbet. Vedeta lui CFR Cluj are deja cinci reușite în campionat și se află pe poziția a doua în topul marcatorilor, la egalitate cu alți doi fotbaliști.

Pontul zilei de marți, 15 septembrie: Andrei Cordea, golgheter

Marius Șumudică este, în continuare, pesimist în ceea ce privește șansele echipei sale de a face un sezon bun în SuperLiga. Deși a bifat 10 transferuri în ultima zi de mercato și și-a întărit serios lotul. E drept, au și plecat mulți jucători de la echipa ardeleană în startul acestui sezon. Iar insolvența apasă pe umerii tuturor din club. Însă nu a plecat și Andrei Cordea, de serviciile căruia s-a interesat serios U Craiova, campioana în exercițiu. Oltenii au încercat să ia „aripa” CFR-ului, dar . Iar Cordea rămâne unul dintre oamenii de bază pentru clujeni. Are cinci goluri până acum și este cel mai bun marcator al echipei.

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Cordea, cel mai bun marcator pentru CFR Cluj în sezonul precedent

Nu doar că e golgheterul echipei, dar Cordea este la un singur gol în spatele lui Andrei Dumiter de la FC Botoșani, cel care conduce în clasamentul celor mai buni marcatori în SuperLiga, cu 6 reușite. Pe locul secund sunt trei fotbaliști cu câte 5 reușite: Andrei Cordea (CFR Cluj), Alibek Aliev (U Cluj) și Eduard Radaslavescu (Farul). Toți trei au reușit să găsească plasa în etapa a noua. Cordea a marcat singurul gol al CFR-ului în înfrângerea 1-3 de la Sepsi, Aliev a punctat de la punctul cu var în prelungiri în U Cluj – Oțelul 3-0, iar Radaslavescu a reușit o „dublă” în Farul – UTA Arad 4-2.

Cordea se află în al doilea sezon la CFR Cluj, iar anul trecut a fost cel mai bun marcator al echipei sale, cu 13 reușite. Doar Jovo Lukic (U Cluj, 18 goluri), Florin Tănase (FCSB, 15) și Alex Dobre (Rapid, 15), au înscris mai mult decât jucătorul clujenilor. Tănase a plecat în Cipru, Lukic nu mai e vârful de anul trecut (nici U Cluj nu mai e echipa de anul trecut), iar Dobre joacă pentru o formație care marchează prea puțin. Rapid are 11 goluri în primele 9 etape, trei dintre ele avându-l autor pe Dobre. În aceste condiții, nu ar fi exclus ca să reușească să devină golgheterul SuperLigii. Odată cu trecerea timpului, nou-veniții la echipă ar trebui să se integreze și elevii lui Șumudică să înceapă să joace din ce în ce mai bine. În plus, Cordea este executant de lovituri de la 11 metri, ceea ce-i conferă un avantaj în fața competitorilor.

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