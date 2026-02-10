Andrei Cordea, de vorbă cu rivalii la CFR Cluj – Rapid din Cupa României Betano! Cum a fost surprins în tribune după scandalul cu Bergodi. Foto

ADVERTISEMENT

Andrei Cordea a fost eliminat în prelungirile meciului CFR Cluj – U Cluj 3-2, din cauza scandalului monstru cu antrenorul echipei adverse, Cristiano Bergodi. Așadar, fotbalistul echipei din Gruia și-a ispășit prima etapă de suspendare la partida de pe teren propriu cu Rapid, din ultima etapă a grupelor din Cupa României Betano.

Cum a văzut Andrei Cordea meciul CFR Cluj – Rapid din Cupa României Betano: de la tribuna a doua și înconjurat de adversari

Fostul fotbalist de la FCSB a fost surprins de reporterul FANATIK prezent la meci urmărind jocul de la tribuna a doua a stadionului, stând în picioare și dialogând cu un bărbat care purta pantaloni de trening cu însemnele Rapidului.

De asemenea, câteva rânduri mai jos au stat și câțiva oficiali ai clubului din Giulești, inclusiv Daniel Sandu, fostul director sportiv, în prezent șef al departamentului de scouting.

Suporterii Rapidului au fost majoritari pe stadion la acest meci, așa cum de altfel era de așteptat având vedere contextul istoric existent din acest punct de vedere. Pe lângă sectorul dedicat special lor în mod tradițional pe stadionul din Gruia, giuleștenii au fost numeroși și la tribuna a doua a arenei.

Când își află Andrei Cordea pedeapsa exactă după incidentul cu Bergodi

În baza faptului că a primit cartonașul roșu, jucătorul de la CFR Cluj știe deja că va fi nevoit să ispășească minim două etape de suspendare. Această chestiune se aplică și la meciurile din Cupa României Betano, astfel încât el și-a ispășit deja prima parte din pedeapsă cu ocazia acestei partide cu Rapid.

Doar că este foarte probabil ca în cele din urmă jucătorul să primească mai multe etape de suspendare din cauza comportamentului său de la finalul acelui meci cu U Cluj.

În cazul în care nu va exista o amânare și verdictul se va da încă de la primul termen, și Cristiano Bergodi vor afla cu această ocazie exact câte etape de suspendare vor avea de ispășit.