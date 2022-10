Valentin Crețu, supărat după FCSB – FC Argeș 3-2: “Toată lumea vorbește numai de centrări. Parcă zici că-s David Beckham să le pun în cap” 

Oaspeții au deschis scorul prin Calcan și tot mijlocașul ardelean a îngropat speranțele piteștenilor în repriza a doua.

Valentin Crețu, supărat după FCSB – FC Argeș 3-2: “Toată lumea vorbește numai de centrări. Parcă zici că-s David Beckham să le pun numai în cap”

Valentin Crețu a obținut lovitura de pedeapsă din care Compagno a făcut 2-1 pentru FCSB, iar la finalul partidei a fost chiar mai ofensiv. S-a arătat deranjat de desele critici pe care le primește, în special pentru centrările ratate.

“Cred că eu demonstrez pe teren, nu mai vreau să mai vorbesc. De când am venit aici cred că după 2-3 luni eram dat afară… Am demonstrat că sunt un jucător puternic și mi-am demonstrat valoarea pe teren. Mă bucur că mi-am ajutat echipa. De când am venit aici am ieșit în fiecare an cel mai bun fundaș dreapta în InStat. Sunt ofensiv, îmi fac treaba defensiv foarte bine.

Am ajuns la o experiență și sunt un jucător echilibrat. Îmi fac singur autocritica. Niciodată nu m-am ascuns de joc, cine nu muncește nu greșește. Eu joc mult în față, defensiv nu cred că am avut probleme. Dar lumea vorbește numai de centrări, zici că sunt David Beckham să le pun în cap. În fine, asta-i lumea. Pe mine nu mă dezamăgesc, dar am și eu familie. Am copil, am mamă, am tată. Mi-am arătat valoarea și cu West Ham, și cu Anderlecht, și cu Craiova”

Andrei Corda: ”Am câștigat, în sfârșit, în campionat”

Înfruntarea dintre FCSB și FC Argeș a fost spectaculoasă, cu patru super goluri marcate din acțiune și un penalty stupid provocat de Adreias Clacan, omul care a pus prima reușită pe tabela de scor.

Roș-albaștrii nu au renunțat nicio clipă la luptă și s-au năpustit spre careul advers. Elanul ofensiv a lăsat de multe ori breșe în defensivă, dar acestea nu au fost speculate decât în două rânduri de ”vulturi”.

Golul victoriei a venit târziu, dar la capătul unei faze de toată frumusețea care i-a avut ca eroi pe Alexandru Pantea și Andrei Cordea, ultimul finalizând cu eleganță.

”Am câștigat în sfârșit în campionat și sper să jucăm din ce în ce mai bine și să câștigăm meciurile care urmează. Aveam un blocaj mental și nici azi nu am înscris primii, dar suntem o echipă puternică și am demonstrat azi. Eu încerc să-mi fac treaba indiferent de poziția pe care joc. Eu evoluez unde mi se cere.

Am acumulat experiență sunt un jucător mult mai matur decât acum doi ani când am debutat în SuperLiga. Apărarea începe de la atacant, nu e vina apărării că primim atât de multe goluri. Victoria ne dă moral, suntem mai încrezători, am avut și ghinion, dar sigur vom urca acolo unde ne este locul”, a spus Cordea la finalul partidei cu FC Argeș.

FCSB are în sfârșit un atac redutabil

în sistemul de joc gândit de Nicolae Dică și, cu dubla în fața piteștenilor, a ajuns la 4 goluri marcate în patru meciuri în SuperLiga în tricoul FCSB-ului.

”A venit în sfârșit victoria. Nu a fost ușor, dar știam că jucăm împotriva unei echipe bune. Nu ne place să trăim periculos, ne place să câștigăm. Fiecare meci pentru noi e greu, știm asta deja. Azi victoria a venit după un meci dificil, e bine.

Eu nu m-am gândit niciodată să fiu golgheter, mă gândesc la echipă, sper că pot să ajut. Am marcat primul gol, la prima atingere a mingii cu piciorul. Eu încerc să dau totul pe teren, câteodată reușesc, alteori greșesc, importantă e atitudinea”, a spus Compagno.

Billel Omrani, a jucat primele 45 de minute în roșu și albastru

Atacantul pentru care Gigi Becali a scos din buzunar o sumă consistentă pentru a-l convinge să semneze cu FCSB, Billel Omrani, a jucat primele 45 de minute în tricoul vicecampioanei. Francezul e fericit pentru că a revenit pe teren și promite să înscrie multe goluri și să ajute echipa antrenată de Nicolae Dică să câștige campionatul.

”M-am simțit bine, sunt foarte fericit că am debutat, am vrut să demonstrez că nu s-au înșelat că m-au adus. Am ratat o ocazie mare, dar o să vină și golurile. Am avut și emoții, e un club mare, toate sunt extraordinare la FCSB. Acum cred că am nevoie de puțin mai mult timp. A fost foarte bine pentru mine să joc 45 de minute.

Pas cu pas voi ajunge la forma dorită. Acum mă simt foarte bine, am slăbit mult, dar mai trebuie un pic. Lucrez foarte mult cu preparatorul fizic și cred că suntem pe drumul cel bun. Pentru încrederea noastră era vitală această victorie, de acum încolo trebuie să câștigăm toate meciurile. Îmi doresc să dau cât mai multe goluri și pase decisive, dar importantă este echipa”, a declarat Omrani.