Andrei Cordea, dezvăluiri uluitoare despre perioada în care a stat izolat: „Am avut toate simptomele posibile! Încep să mă sufoc!”

După meciul cu FC Argeș, din etapa trecută, faptul că, unul dintre elevii săi, a leșinat în camera sa din baza de cantonament de la Berceni, din cauza infecției cu noul coronavirus.

În spațiul public, a apărut informația conform căreia Andrei Cordea este jucătorul la care a făcut referire antrenorul FCSB-ului.

Andrei Cordea, dezvăluiri uluitoare despre perioada în care a stat izolat

că a avut „toate simptomele posibile” ale infecției cu COVID-19. Ba mai mult, extrema de la FCSB a dezvăluit că, în partida cu Farul, după câteva minute de joc, a început să se sufoce, motiv pentru care suspectează faptul că ar putea avea anumite probleme la plămâni.

„Un meci foarte greu astăzi. Farul Constanța e o echipă bună, dar cred că noi am avut ocaziile mai mari. Suntem foarte mulți jucători buni.

După cum bine știți, eu m-am simțit foarte rău, dar sper ca, după pauza competițională, să-mi revin. La început, nu am crezut că am (n.r. COVID-19), dar chiar a doua zi m-am simțit rău. Am avut toate simptomele posibile. Cred că este o problemă la plămâni, pentru că, după câteva minute, deja încep să mă sufoc.

Cred că suntem destul de omogeni și avem nevoie unul de celălalt, pentru a câștiga campionatul.

Edi e un antrenor care știe să pună la punct orice detaliu, acesta cred că este un atu pe care putem să-l folosim la fiecare meci.

Voluntari e o echipă bună, dar noi avem nevoie de cele trei puncte și suntem destui jucători care putem evolua”, a declarat Andrei Cordea, la finalul partidei cu Farul Constanța.

Cordea a bifat 31 de minute în meciul cu Farul Constanța, fiind introdus în minutul 59.

Claudiu Keșeru: „Nu suntem la potențial maxim!”

„Per ansamblu, am avut o posesie extrem de consistentă. Am avut ocazii periculoase. Încet, încet, avem un efectiv destul de numeros. Fiecare schimbare, care este adusă, își face treaba.

Păcat că nu am reușit să înscriem de mai multe ori, pentru că astăzi am avut o evoluție coerentă împotriva unui adversar foarte bun. Încă nu suntem la potențial maxim, dar evoluăm rapid.

Am văzut lista (n.r. jucătorilor convocați la națională). Sunt alegeri care nu îmi aparțin și pe care nu vreau să le comentez. Nu a vorbit nimeni cu mine de la națională, dar nu cred că e nevoie. Un antrenor nu trebuie să-și justifice alegerile”, a spus și Claudiu Keșeru.

Florin Tănase: „Am trecut printr-o perioadă foarte grea!”

„Suntem fericiți că ne continuăm seria victoriilor. Era foarte important să ne apropiem de lider. Am câștigat trei puncte mari aici, la Ovidiu, unde greu se câștigă punct. Mă așteptam să fie un meci foarte greu, tot timpul când am jucat contra lor, cu domnul Hagi antrenor, a trebuit să alergăm foarte mult, să compensăm prin dăruire. Am avut două șuturi pe poartă, dar am avut câteva situații foarte mari. Au fost pe lângă, milimetric.

Am trecut printr-o perioadă foarte grea, încă nu suntem reveniți 100%. Dar ușor, ușor, cu meciuri, numai așa poți să-ți recapeți forma. Lucrăm foarte bine la antrenament, ne bucurăm că avem această serie. Sperăm să ne apropiem mai mult”, a declarat Florin Tănase.