Andrei Cordea e gata să le mai dea o lovitură celor de la FCSB după transferul la CFR Cluj: „Vreau să câștigăm campionatul”. Video

Andrei Cordea, fostul jucător al FCSB, . Aripa dreaptă în vârstă de 26 de ani a împărtășit primele impresii și ce a discutat cu Dan Petrescu.

Andrei Cordea, primul interviu la CFR Cluj: „Cei din club m-au contactat prima oară acum 2 luni”

Andrei Cordea și-a început discursul foarte altruist: „Am venit cu gânduri bune. Vreau să ajut prin calitățile mele, să pun și alți jucători în valoare și să ne îndeplinim toate obiectivele propuse”.

Mijlocașul a vorbit despre cum au decurs negocierile cu CFR: „Am fost fericit și cam de două luni de când am rămas liber de contract, cei din club au încercat să mă contacteze și au luat legătura cu mine ca să vin la Cluj. Uite că după două luni în care am fost liber am reușit să vin unde am fost dorit cel mai mult”.

Cordea a început fotbalul la juniori la „Ardealul”: „Am venit la 11 ani la Cluj. Eram mic, mi-am lăsat prietenii și familia. Am stat aici până la 18 ani și după am plecat în Italia. Cunosc orașul, am crescut aici și mi-ar fi mult mai ușor să mă integrez. S-a schimbat totuși mult de atunci, e mai dezvoltat. Eu stăteam în cămin și am prins în ăștia 6-7 ani diferite cămine și așa am învățat tot Clujul”.

Andrei Cordea, reîntâlnire cu primul său antrenor la CFR Cluj: „M-a ajutat când am fost mic”

Claudiu Moldovan, primul antrenor al lui Cordea, este la CFR Cluj U17: „Nu am reușit să mă întâlnesc cu el, dar am vorbit. O să ne vedem să mai stăm de vorbă pentru că m-a ajutat când am fost mic și nu numai el, și alte persoane din clubulul Ardealul și e normal să țin legătura”.

Andrei Cordea e convins că va intra foarte rapid în angrenajul echipei: „E bine și nu cred că o să am nevoie de o perioadă de acomodare pentru că am crescut în Cluj și cunosc majoritatea jucătorilor. Așa că o să îmi fie ușor să mă adaptez și să dau drumul la treabă cât mai repede”.

Fostul jucător al FCSB a dezvăluit și cu cine se înțelege cel mai bine: „Mă cunosc cu toți. Cu Djokovic, Camora, Deac, Păun. El când am fost mai mic și am fost aici în probe m-a luat cu mașina după antrenament și m-a dus acasă”.

Ce i-a spus Dan Petrescu și ce spune de lupta la titlu cu FCSB

Dan Petrescu a purtat deja o : „Am vorbit cu mister deja și am vorbit și înainte să vin aici la telefon. Mi-a urat baftă, mă așteaptă cât de repede posibil, i-am zis și eu că mă pregătesc și o să fiu apt curând”.

Jucătorul e convins că stilul de joc al echipei îl pune în avantaj: „Este foarte important și mă bucur că CFR Cluj este o echipă care este ofensivă. Eu sunt un jucător căruia îi place mult să aibă mingea, să plece în spații și o să mă ajute foarte mult din punctul ăsta de vedere”.

El este recunoscător și pentru experiența din Arabia Saudită de la Al-Tai: „M-a ajutat foarte mult pentru că am jucat împotriva unor fotbaliști cu nume foarte mari. Ei au experiență, eu m-am dus la 24 de ani. Acești doi ani m-au ajutat mult și mi-au prins bine din punctul meu de vedere. Am învățat foarte multe lucruri, și cum sunt eu ca persoană și caracter, dar cel mai important ca fotbalist”.

Andrei Cordea a vorbit și despre obiectivele personale și ale echipei: „Pentru mine cel mai important e să fiu sănătos. Să mă ajute Dumnezeu să fiu sănătos. Vreau să mă pregătesc cât de bine pot, să intru cât de repede, să îmi ajut colegii, să intrăm într-o grupă europeană și să câștigăm campionatul”.

În final, a ținut să transmită un mesaj și pentru suporteri: „Să vină în număr cât mai mare la stadion să ne susțină. Eu o să dau totul pentru CFR Cluj și sper să ne atingem toate obiectivele pe care le avem”.