Andrei Cordea, explicații despre conflictul din CFR Cluj – U Cluj 3-2: „Nistor m-a înjurat de familie”. Ce s-a întâmplat la incidentul cu Cristiano Bergodi

CFR Cluj – U Cluj, din etapa a 26-a a SuperLigii, s-a încheiat în favoarea gazdelor, scor 3-2. Finalul meciului a adus în prim-plan un conflict, în care Cristiano Bergodi a sărit la gâtul lui Andrei Cordea. Atacantul „feroviarilor” a explicat ieșirea antrenorului advers.

Andrei Cordea, explicații despre conflictul din CFR Cluj – U Cluj 3-2

La scurt timp după fluierul final din CFR Cluj – U Cluj 3-2, . Atacantul a mărturisit că a adus injurii la adresa lui Dan Nistor, însă nu a avut nimic de împărțit cu tehnicianul italian.

„Nu l-am înjurat pe Bergodi! Înainte de toate, dacă suntem bărbați, să nu vorbim la interviuri ce se întâmplă pe teren. Chipciu e un jucător matur, cu experiență și mă așteptam din partea lui să nu vorbească acestea la televizor.

Cât despre Cristiano Bergodi, dacă dânsul crede că l-am înjurat sau am avut vreo treabă cu el, se înșeală. Nu am avut nicio treabă cu el. Când a fost treaba în corner, unde a fost implicat și Chipciu, Nistor era pe bancă și m-a înjurat fără motiv”, a declarat Andrei Cordea la flash-interviu, conform .

Cordea își cere scuze în fața lui Bergodi

În continuare, Andrei Cordea și-a prezentat scuzele în fața lui Cristiano Bergodi. Atacantul nu înțelege de ce

„Ok, am căzut, nu s-a dat fault, dar el m-a înjurat de familie. L-am înjurat înapoi tot drumul înapoi spre teren, acesta este adevărul. Arătam către bancă, dar nu către antrenor. Ce treabă să am cu Cristiano Bergodi?

Nu înțeleg de ce după meci a venit direct către mine. Într-adevăr, am arătat către bancă, dar nu către el. Vreau să îmi cer scuze față de el, îi port un respect și nu mi-aș permite să îl înjur”, a conchis Andrei Cordea.