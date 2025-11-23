Andrei Cordea, fostul jucător de la FCSB, laude pentru Louis Munteanu după ce a răpus Rapidul: ”Știe să mă pună în valoare”

ADVERTISEMENT

Venit în această vară la CFR Cluj, Andrei Cordea a avut o prestație de vis în victoria în fața Rapidului. Fostul jucător de la FCSB a vorbit însă la superlativ despre coechipierul său Louis Munteanu.

Andrei Cordea și Louis Munteanu, prestații de vis împotriva Rapidului

Imediat după încheierea întâlnirii din , Andrei Cordea a explicat că lucrurile s-au schimbat în bine în vestiarul lui CFR Cluj, iar acest lucru se vede și în prestațiile și rezultatele echipei.

ADVERTISEMENT

”Am mai spus că suntem bine cu toții, suntem foarte buni prieteni și rezultatele încep să apară. De asta am fost adus aici, l-am întâlnit și pe Louis (n.r. Louis Munteanu), știe să mă pună în valoare, ne înțelegem bine.

De abia așteptăm să treacă săptămâna și să vină următorul meci. Este mai bine, cu victoriile astea cred că se vor rezolva toate problemele, important e să dăm totul pe teren. Mister (n.r. – Daniel Pancu) a adus plusul ăsta, că venim cu drag, suntem fericiți”, a declarat Codrea, la .

ADVERTISEMENT

Ce șanse mai are CFR Cluj la play-off

Întrebat de șansele pe care le mai are CFR Cluj de a prinde un loc care să-i permită să joace în play-off, Andrei Cordea a admis că nu va fi o misiune ușoară, însă jucătorii nu vor renunța niciodată la luptă.

ADVERTISEMENT

”Este greu, în trecut am făcut mulți pași greșiți, dar continuăm să luptăm. Atunci când nu vor mai fi șanse matematic, putem să spunem că nu mai avem șanse, până atunci vom da totul”, a spus extrema dreaptă a clujenilor.

Clasament SuperLiga

În urma victoriei categorice cu 3-0 în fața Rapidului, CFR Cluj și chiar a început să spere că poate realiza minunea și să încheie sezonul regulat al SuperLigii în Top 6.