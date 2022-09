Andrei Cordea, furios la adresa arbitrului după West Ham – FCSB 3-1: ”Dacă nu se acorda acel penalty, nu pierdeam meciul”

Vicecampioana României din Conference League, dar a fost aproape să producă o surpriză uriașă pe London Stadium.

Andrei Cordea, reacție vehementă la adresa arbitrului după West Ham – FCSB 3-1

Arbitrul francez Benoît Bastien a inventat un penalty pentru trupa lui David Moyes la scorul de 1-0 pentru ”roș-albaștrii”, iar de aici partida s-a întors total și s-a terminat West Ham – FCSB 3-1. Decizia ”centralului” este contestată de Andrei Cordea.

”Am practicat un fotbal bun, pe terenul lor. Dacă nu se acorda penalty-ul care s-a acordat. Am vorbit și acum în vestiar și, după părerea noastră n-a fost. Eu n-am văzut, dar colegii au spus că nu a fost. Dacă nu se acorda acel penalty, nu pierdeam meciul.

Este frumos, mi-am dorit foarte mult să marchez, dar m-aș fi bucurat mai mult dacă astăzi dacă am fi reușit să scoatem un rezultat pozitiv pentru că meritam asta”, a declarat Cordea, pentru .

Cordea vrea stadionul plin cu Anderlecht

în partida cu West Ham United le-a mulțumit fanilor prezenți la Londra și se gândește la victorie în întâlnirea cu Anderlecht, din etapa a 2-a, care va avea loc pe Arena Națională.

”Țin să le mulțumesc tuturor suporterilor care au fost alături de noi, astăzi. M-am simțit foarte bine. Chiar când am marcat i-am auzit și mi s-a ridicat părul pe mine. O senzație foarte frumoasă.

Ne dorim să câștigăm cu Anderlecht. Jucăm acasă unde sper și îmi doresc să umplem stadionul. Cred că vom face o figură frumoasă în grupa aceasta. Astăzi, cred că meritam mult mai mult, dar acel penalty ne-a dezavantajat. Următorul meci vom fi pregătiți 100%, trebui să câștigăm”, a spus Andrei Cordea.

Târnovanu acuză și el penalty-ul

Portarul Ștefan Târnovanu consideră că nu trebuia să se dicteze penalty la duelul pe care l-a avut cu Maxime Cornet și este de părere că FCSB a făcut un meci bun împotriva unei formații puternice.

”Am început jocul foarte bine, am reușit să fim siguri în apărare, am intrat la pauză cu un 1-0 nesperat. Un penalty care eu cred că nu a fost, eu am atins mingea, o să mă uit și eu la reluări.

Apoi am căzut și fizic, și mental, iar ulterior s-a văzut ce forță au avut. Cred că meritam măcar un egal, îmi pare rău că n-am reușit”, a afirmat Târnovanu.