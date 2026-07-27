Andrei Cordea i-a dat replica lui Florin Prunea, după CFR Cluj – Voluntari 5-0: „Vreau să îi răspund!”

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Andrei Cordea (27 de ani) a fost unul dintre cei mai buni fotbaliști din CFR Cluj – FC Voluntari 5-0. Mijlocașul ardelenilor a marcat două goluri, iar, după meci, a avut o replică pentru Florin Prunea. Fostul internațional comentase acid decizia lui Cordea de a depune memoriu pentru neplata salariilor.

Andrei Cordea, replică pentru Florin Prunea, după CFR Cluj – FC Voluntari 5-0

CFR Cluj traversează o perioadă complicată din punct de vedere financiar, iar UEFA i-a aplicat o nouă interdicție privind efectuarea transferurilor. Din fericire, înainte de

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În același timp, mai mulți fotbaliști din lot, printre care Andrei Cordea și Karlo Muhar, Chiar și în acest context dificil, Cordea a reușit o „dublă” în partida cu FC Voluntari, iar la finalul întâlnirii a declarat că își dorește să continue la CFR Cluj.

„Vreau să îi răspund domnului Prunea, indiferent dacă nu o să-mi iau banii încă o lună, voi avea o relație foarte bună cu colegii mei, am întâlnit colegi și oameni cu care rămân prieten toată viața, noi nu ne vom certa chiar dacă nu ne primim banii, suntem uniți, nu ne va despărți asta”, a declarat Andrei Cordea, după CFR Cluj – FC Voluntari 5-0.

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Ce a spus Prunea despre Cordea

Andrei Cordea a ținut morțiș să îi dea replica lui Florin Prunea pentru că fostul internațional a comentat recent declarațiile fotbalistului de la CFR Cluj privind atmosfera de la echipă. „Cordea l-am văzut, domne, noi suntem foarte așa… știți că nu ne desparte nimeni. Ia să-l văd pe domnul Cordea dacă mai întârzie o lună salariile și ajungi la 4-5 luni… Să vedem, mai vrei să fii atât de unit?”, spusese Prunea.

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Pentru CFR Cluj urmează returul cu Alashkert din Conference League

FC Voluntari continuă să fie victima preferată a lui CFR Cluj. În ultimii 11 ani, ilfovenii au câștigat doar două meciuri cu ardelenii, în 2016 și în 2017. Partida cu nou-promovata a fost astfel una de încălzire pentru returul cu Alashkert din turul 2 preliminar Conference League, programat joi, 30 iulie, de la ora 21:30.

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„Cred că ne-a ajutat un pic că au luat roșu în minutul 12, roșu meritat. Trebuia să câștigăm azi, ne doream pentru noi, pentru suporterii noștri, pentru cei care au venit azi la stadion. Eu am zis și ieri la conferință, sunt fotbalist profesionist, mă motivez la fiecare meci, dau totul pentru clubul la care joc.

Mă bucur că mi-a ieșit azi, sunt motivat, voi da totul și joi, e important pentru club, știm, acel meci. Nu am absolut nimic să ascund, e între mine și club, nu am zis nimănui să fac asta (n.r. să depună memorii), au fost alții și înaintea mea, eu am ajutat clubul anul trecut. Au fost bani la semnătură, am amânat de două ori, am o relație bună cu clubul și sunt convins că se va găsi o soluție, cum s-a găsit și anul trecut.

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Eu îmi doresc să rămân, dar să vedem ce se va întâmpla, mă simt bine aici, marchez, sunt fericit, sunt aproape de familie, lumea mă apreciază, sunt sănătos, dau totul pentru CFR, când nu mai pot o să ridic mâna. Cu siguranță va trebui să câștigăm joi, sunt foarte asemănători celor de la Voluntari, pot să îi asemăn mult, suntem conștienți de importanța meciului și motivați”, a mai spus Cordea.