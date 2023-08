Andrei Cordea, la plecarea spre Arabia Saudită: “Respect FCSB”

Fără Andrei Cordea, . Jucătorul de 24 de ani a plecat spre Arabia Saudită și va semna cu Al Tai, echipă la care a fost antrenor și Mirel Rădoi. Clubul saudit și l-a dorit foarte mult pe Cordea și va deveni un fotbalist important în lotul croatului Kresimir Rezic.

Andrei Cordea, despre despărțirea de FCSB

pentru Andrei Cordea, care s-a despărțit oficial de FCSB. Fostul jucător al roș-albaștrilor este mulțumit cu noul capitol pe care îl va urma în Arabia Saudită, la Al Tai. Cordea a mai lăsat și un mesaj pentru foștii colegi.

ADVERTISEMENT

“Da, îmi doream lucrul acesta. Sper să mă integrez repede, să mă simt bine și să fiu fericit. Despărțirea a fost destul de grea, pentru că m-am simțit ca acasă. Îmi e puțin greu, dar sper să trec peste și să mă simt bine acolo.

Colegilor le-am spus să îmi păstreze o medalie de campion. Sunt cei mai buni anul acesta. Le doresc succes, să aibă încredere în ei că sunt cei mai buni din România și să câștige campionatul.”, a declarat Andrei Cordea.

ADVERTISEMENT

Cordea va juca alături de Cristiano Ronaldo, Neymar și Benzema în Arabia Saudită

În Arabia Saudită, Cordea va evolua în campionat cu jucători precum Cristiano Ronaldo, Neymar sau Benzema. Chiar dacă aceste legende ale fotbalului nu mai sunt la cel mai înalt nivel al lor, calitatea este în continuare ridicată și vor face cu siguranță diferența.

Pe lângă acești jucători uriași ai fotbalului, în Arabia Saudită au mai venit și vor mai veni și alte nume importante din ligile mari ale Europei. Fostul jucător de la FCSB se bucură de acest lucru, faptul că liga saudiților devine mai competitivă.

ADVERTISEMENT

“Este un lucru la care cred că orice jucător visează. Mă bucur că voi întâlni asemenea fotbaliști, dar și jucători români. Am vorbit și cu Tănase și cu Toșca. Aștept să mă întâlnesc și cu ei, dar sper să îi batem.

Da. Poate dacă mă uitam la campionat acum 4 ani nu cunoșteam pe nimeni. De când s-a dus Cristiano acolo, toți fotbaliștii aleg să meargă acolo. Și este important pentru mine că o să întâlnesc asemenea fotbaliști.”, a mai spus fostul jucător de la FCSB.

Cordea: “Îmi doresc să joc împotriva lui Cristiano Ronaldo”

Pe vremea când antrena în Arabia Saudită, Șumudică i-a luat tricoul lui Cristiano Ronaldo. Andrei Cordea a fost întrebat dacă va face la fel și dacă își dorește să joace împotriva unui jucător anume din campionat.

ADVERTISEMENT

“Nu mă gândesc la tricouri acum. Îmi doresc să joc cât de mult și să îmi ajut echipa pentru a-și îndeplini obiectivele. Bineînțeles, dacă voi avea ocazia să iau tricoul vreunui jucător, îl voi lua. Îmi doresc să joc cel mai mul împotriva lui Cristiano Ronaldo.”, a explicat Cordea.

Andrei Cordea, cea mai importantă amintire la FCSB

Andrei Cordea a plecat de la FCSB, însă nu în cele mai bune condiții. Fotbalistul nu a mai jucat la fel de mult în acest sezon, așa cum a făcut-o în cel precedent. Cu toate acestea, este bucuros pentru că a ajuns cu echipa în grupele Conference League, însă rămâne cu un gust amar după meciul cu Farul.

“Cea mai importantă amintire la FCSB, care va rămâne cu mine, este calificarea în grupele Conference League de sezonul trecut. Dar cel mai mult aș schimba acel meci cu Farul. Aș da orice să mă pot întoarce în timp și să schimbăm acel meci. Acolo am pierdut campionatul.

Pentru mine, un obiectiv a fost să ajungem în grupe și l-am atins. Un altul era să câștigăm campionatul, dar nu am reușit să o fac. Sunt convins și cred că ei vor câștiga campionatul, pentru că merită. Sunt un grup frumos, uniți, sunt ca o familie, talentați și cei mai buni din România. Deci o să câștige.

La mine nu s-a schimbat nimic, am rămas aceeași persoană. Nu am reușit să joc la fel de mult ca înainte. Probabil, unele meciuri ale mele nu au fost la cel mai înalt nivel. Cred că mi-am făcut treaba bine, am ajutat clubul, cum și el m-a ajutat enorm de mult pe mine. O să respect clubul și patronul toată viața și sper să rămânem în relații bune.”, a mai declarat Andrei Cordea.

Andrei Cordea este cotat la 2.3 milioane de euro, potrivit . Jucătorul de 24 de ani va fi al treilea cel mai valoros fotbalist de la Al Tai. Pentru FCSB, Cordea a strâns 95 de meciuri, 16 goluri și 13 assist-uri.