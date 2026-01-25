Sport

Andrei Cordea nu s-a ferit de cuvinte după ce a înscris în victoria lui CFR Cluj, 4-1 cu FCSB: „Am fost înjurat, de asta m-am bucurat la gol”

Andrei Cordea a reacționat după ce a reușit să înscrie în partida câștigată de CFR Cluj cu 4-1 pe terenul fostei sale echipe, FCSB. Fotbalistul a dezvăluit de ce a ales să sărbătorească reușita.
Bogdan Mariș
26.01.2026 | 00:27
Andrei Cordea a reacționat după golul înscris în partida FCSB - CFR Cluj 1-4. FOTO: Sport Pictures
Andrei Cordea traversează un sezon bun la CFR Cluj, fiind golgheterul echipei în Superliga, cu 9 reușite. Acesta a înscris al treilea gol al „feroviarilor” în victoria cu FCSB, 4-1, și a ales să sărbătorească reușita. La final, Cordea și coechipierul său, Mihai Popa, au vorbit despre partida de pe Arena Națională.

Cum a reacționat Andrei Cordea după golul înscris împotriva fostei sale echipe, FCSB

Andrei Cordea a ales să sărbătorească reuşita de 3-1 deoarece a fost înjurat de către fanii celor de la FCSB. „Era important pentru noi să câștigăm, cred că și pentru ei. FCSB e o echipă puternică, mereu stau sus, mereu fac pressing, dar azi nu le-a ieșit. Cred că al 3-lea gol a fost foarte important, i-am prins bine, am atacat spațiul și mă bucur.

Îmi pare rău că nu sunt apreciat. De când am ajuns am fost înjurat, pe stadion, de asta m-am bucurat la gol. Pe social media de când am ajuns la CFR. Am avut vreo ofertă de la Steaua (n.r. FCSB)? Am avut discuții, dar până la oferte era cale lungă. Nu înțeleg de ce m-au înjurat. Mi-am făcut treaba cât timp am fost la ei. Acum sunt la CFR și dau totul. Înainte să semnez am fost sunat de toată lumea, inclusiv de patron.

Pentru noi e foarte important să prindem play-off-ul, chiar dacă pare departe. Am zis că eu mă gândesc la play-off cât timp am șanse. Fiecare are dreptul să vorbească ce vrea, eu am mentalitatea mea, cât timp am șanse o să mă lupt. Nu mai vreau să vorbesc (n.r. despre șansele FCSB-ului la play-off), a declarat fotbalistul CFR-ului după victoria obținută pe Arena Națională, conform Digi Sport.

Mihai Popa, prestație excelentă după revenirea la CFR Cluj

CFR Cluj l-a readus pe Mihai Popa de la Torino, iar portarul a avut o evoluție foarte bună în primul său meci de la revenirea în România. Goalkeeper-ul a avut 6 intervenții și și-a ajutat echipa să obțină un succes extrem de important. „Un rezultat bun, cu o echipă foarte bună. Am început prost, dar am fost puternici mental, doar asta te poate băga înapoi în joc. La șutul lui Tavi Popescu, când era poarta goală și a apărut de nicăieri… mă bucur de intervenție.

FCSB este o echipă puternică, care din nimic poate crea lucruri importante. Mă bucur că sunt aici, m-am simțit foarte dorit. Și-au dorit să rămân din vară, dar după discuția cu Torino am decis să mă întorc. Apoi CFR m-a contactat din nou și m-am întors cu inima deschisă. În străinătate este greu, nu este ca aici, cum îi tratăm noi pe străini, să fim prieteni cu ei.

Trebuie să înveți limba, iar în primele trei luni la antrenamente nu înțelegi nimic. Nu am fost marginalizat, am prieteni acolo. Îmi doresc să-mi fac treaba aici, dar apoi vreau să revin la cel mai înalt nivel. CFR este un club mare. Nu vreau să spun nimic despre FCSB, noi am câștigat meciul, calculele trebuie să și le facă ei”, a afirmat portarul la finalul întâlnirii.

