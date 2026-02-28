Andrei Cordea, obiectiv nou după Farul – CFR Cluj 1-2 și calificarea în play-off: „Când am venit aici, obiectivul era câștigarea campionatului”

ADVERTISEMENT

Partida dintre Farul Constanța și CFR Cluj, din etapa a 29-a din SuperLiga, a fost adjudecată de ardeleni, scor 1-2. După victoria obținută la Ovidiu, formația pregătită de Daniel Pancu s-a calificat matematic în play-off. Cum vede Andrei Cordea performanța reușită.

Daniel Pancu, secretul succesului la CFR Cluj

Partida dintre Farul și CFR Cluj nu a dus lipsă de momente controversate. „Marinarii” au solicitat penalty pe finalul meciului, la scorul de 1-2, însă

La scurt timp după fluierul final, Andrei Cordea a mărturisit că a sperat întotdeauna că va ajunge în play-off. , iar acesta este secretul celor 10 victorii consecutive.

„Era foarte important pentru noi, am repetat asta în multe rânduri. Adevărul este că am fost printre puținii care au crezut în asta. Am avut încredere în jucători, în antrenor și am știut că, într-un final, vom ajunge aici.

(n.r. – Pancu a schimbat totul) Suntem bine, dânsul vorbește cu fiecare în parte. Ne înțelegem între noi, suntem prieteni foarte buni. Chiar am declarat și în alte interviuri că suntem toți prieteni. Nu am mai întâlnit așa ceva la nicio altă echipă”, a declarat Andrei Cordea, conform .

Ce obiectiv și-a trasat Andrei Cordea

În continuare, Andrei Cordea a mărturisit că nu se mulțumește doar cu calificarea în play-off, obiectivul său fiind câștigarea titlului. După 29 de etape disputate, CFR Cluj a acumulat 50 de puncte în SuperLiga.

„Astăzi am reușit să dau două pase de gol, am jucat bine și sunt mulțumit. Chiar dacă nu am jucat trei meciuri și a fost o perioadă mai dificilă pentru mine, poate așa a vrut Dumnezeu. Dacă jucam, poate se întâmpla ceva mai rău. Așa m-am odihnit și sunt pregătit pentru play-off.

Când am venit aici, obiectivul era câștigarea campionatului. De aceea nu sunt în mare extaz că am intrat în play-off. Cât timp am șansa, voi încerca să lupt și voi da totul pe teren”, a conchis Andrei Cordea.