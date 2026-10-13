Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Andrei Cordea pleacă de la CFR Cluj! Toate detaliile transferului şi reacţia lui Șumi: „La Craiova nu s-a dus datorită mie…” Exclusiv

Răzvan Rădulescu
13.10.2026 | 12:36
Andrei Cordea pleaca de la CFR Cluj Toate detaliile transferului si reactia lui Sumi La Craiova nu sa dus datorita mie Exclusiv
breaking news
Andrei Cordea, ofertat să părăsească CFR Cluj în iarnă. Cum a reacționat Marius Șumudică. Foto: colaj Fanatik.
Andrei Cordea are ofertă să plece în China! Marius Șumudică a confirmat interesul pentru jucătorul de la CFR Cluj.
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Andrei Cordea (27 ani), vedeta lui CFR Cluj, are oferta pe masă din China! Horia Ivanovici a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că fotbalistul care evoluează în extrema dreaptă se va despărți de ardeleni în iarnă. Marius Șumudică a reacționat imediat.

Andrei Cordea va pleca de la CFR Cluj în iarnă. Ofertă din China pentru vedeta lui Marius Șumudică

CFR Cluj continuă impresioneze în SuperLiga, în ciuda problemelor financiare. Echipa antrenată de Marius Șumudică a câștigat cu FC Argeș, scor 1-0, și s-a apropiat de zona locurilor de play-off. Horia Ivanovici a dezvăluit a doua zi după meciul de la Mioveni că Andrei Cordea va pleca de la CFR Cluj în perioada de mercato de iarnă. Revenit în România în iunie 2025, Cordea ar urma să semneze cu o echipă din China.

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„Îți dau și o veste proastă. În iarnă îl pierzi pe Cordea, 101% pleacă în China”, i-a dezvăluit Horia Ivanovici lui Marius Șumudică, în exclusivitate, la FANATIK SUPERLIGA. „Șumi” a făcut imediat dezvăluiri despre fostul fotbalist de la FCSB, cotat în prezent la 3 milioane de euro de Transfermarkt.com.

De ce nu a ajuns, de fapt, Andrei Cordea la Universitatea Craiova

„Cordea nu a ajuns la Craiova datorită mie într-o proporție foarte mare. Eu, la 23.40, când negocia, eram pe telefon cu el. Ba închidea cu cei de la Craiova, ba vorbea cu mine. I-am spus că aici este apreciat, că aici va avea tot ceea ce își dorește de la un antrenor: încrederea. Cordea este un jucător care, chiar dacă 90 de minute joacă prost, în minutul 90 poate inventa ceva.

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Este un jucător care poate face diferența, un jucător vandabil, este un Rolex, nu își pierde valoarea niciodată, indiferent de situația clubului. Anul trecut are 13 goluri și 5 pase decisive, acum are 5 goluri și 3 pase decisive în 11 meciuri. Este un jucător care iese în evidență și pe care echipa îl ajută, modul nostru de exprimare, și atunci se simte important. Când un jucător se simte important din punct de vedere fotbalistic, al vestiarului, al respectului oamenilor… El și-a câștigat respectul cu mult mai mult.

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Există posibilitatea, nu știu ce discută cu administrația clubului, dar ieri am fost mâhnit de unele televiziuni care au scos în evidență doar ceea ce a spus Cordea, că a pierdut o sumă mare de bani și că e prost că a făcut lucrul ăsta. Nu, trebuie să fim mândri că avem astfel de jucători, care nu se gândesc doar la bani și să fim mândri că este român și că face lucrul ăsta. Cordea este pe minus cu 170.000 de euro pe care nu știu dacă îi va mai recupera. A ales să amâne clubul și să rămână aici, să ducă corabia mai departe. Este un erou pentru mine, nu sunt cuvinte mari”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

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Marius Șumudică a confirmat discuțiile pentru Andrei Cordea: „Există posibilitatea să plece în străinătate”

În continuare, Marius Șumudică a confirmat discuțiile legate de transferul lui Andrei Cordea. Totodată, antrenorul lui CFR Cuj a vorbit despre posibilitatea ca Andrei Cordea să ajungă la FCSB. MM Stoica, președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor, l-a lăudat pe jucătorul de 27 de ani. 

„Asta este dacă îl pierd în iarnă. Eu m-aș bucura. Nu știu dacă îl văd la FCSB, depinde și de CFR Cluj, care va trebui să încaseze bani pe el. Cred că există flexibilitate și se va ajunge la un consens. L-aș vedea să plece la FCSB dacă Gigi plătește banii, poate să se ducă. Am văzut că este apreciat și de MM, care și-a pus amprenta și pe transferuri. Îl place foarte mult și a făcut o remarcă ieri când a spus că nu știe un meci în care Cordea să fi jucat prost de când s-a întors în România.

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Atunci, asta contează, de ce nu? Dacă plătești 1,3 milioane de euro pe Boutoutaou, de ce să nu dai pe Cordea? E un jucător care poate fi revândut încă o dată în zona Golfului, în China. E ca un Rolex, nu-și pierde valoarea. Și eu am informații că există posibilitatea să plece în străinătate. Este un bun al clubului. Dumnezeu să-l țină sănătos și să aibă aceleași prestații, iar clubul să încaseze. Noi, la CFR Cluj, din asta trăim. Îi doresc domnului Varga să facă bani, tot binele din lume, iar în momentul când va aduce bani în club și pretențiile vor crește, dar și valoarea lotului. Trebuie să avem grijă de jucătorii vandabili în momentul de față”, au fost cuvintele lui Marius Șumudică.

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Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în presă la nivel de practică în anul 2020. A scris articole de presă pentru Hotnews.ro, secțiunea sport și Digisport.ro. În 2022, a debutat în presă, atunci când s-a angajat la Eurosport.ro.
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