Andrei Cordea, prima apariție după transferul la CFR Cluj. Cum a fost surprins înaintea meciului cu Lugano. Foto exclusiv

pentru calificarea în turul trei preliminar al UEFA Europa League. În tribunele stadionului ”Dr. Constantin Rădulescu” și-a făcut apariția și Andrei Cordea, noul transfer al formației antrenate de Dan Petrescu.

ADVERTISEMENT

Andrei Cordea a dat autografe înainte de CFR Cluj – Lugano

Deși se vorbea despre revenirea sa la FCSB, , el fiind adus liber de contract după despărțirea de Al-Tai. Fotbalistul nu este în lot pentru disputa cu Lugano, dar nu a lipsit de la acest meci capital pentru ardeleni.

Andrei Cordea a fost surprins de reporterii FANATIK în tribunele stadionului din Cluj-Napoca, iar fanii l-au luat cu asalt imediat pentru autografe și fotografii.

ADVERTISEMENT

„Am fost fericit să aflu de interesul CFR-ului, încă de acum 2 luni când am rămas liber de contract, cei din club m-au contactat pentru a veni la Cluj și uite că acum am reușit să vin unde am fost dorit cel mai mult.

Am venit cu gânduri bune. Vreau să ajut prin calitățile mele, să pun și alți jucători în valoare și să ne îndeplinim toate obiectivele propuse. Am fost fericit și cam de două luni de când am rămas liber de contract, cei din club au încercat să mă contacteze și au luat legătura cu mine ca să vin la Cluj. Uite că după două luni în care am fost liber am reușit să vin unde am fost dorit cel mai mult”, spunea Andrei Cordea.

ADVERTISEMENT

Echipele de start în CFR Cluj – Lugano

CFR Cluj: Hindrich – Bosec, Sinyan, M. Ilie, Camora – Korenica, Djokovic, Fică – Nkololo, Munteanu, Postolachi; Rezerve: Gal, Micai, Abeid, Bolgado, Deac, Păun, Badamosi, Gjorgjievski, Mensah, Dumbrăvanu, Kun, Grigor; Antrenor: Dan Petrescu

Lugano: Saipi – Zanotti, Papadopoulos, Mai, Alioski – Steffen, Grgic, Bislimi, Dos Santos – Koutsias, Behrens; Rezerve: Pseftis, Mina, Belhadj, Bottani, Brault-Guillard, Cimignani, Doumbia, Duville-Parsemain, El Wafi, Kelvin, Maslarov, Sbai; Antrenor: Mattia Croci-Torti