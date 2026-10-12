Andrei Cordea, prima reacție după ce Fanatik a dezvăluit că a renunțat la bani să rămână la CFR Cluj: „Pot să fac ce doresc eu”

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Păstrarea lui Andrei Cordea (27 de ani) este cel mai mare câștig al CFR-ului, care traversează o perioadă grea din punct de vedere financiar. La finalul meciului cu FC Argeș, câștigat de ardeleni, scor 1-0, extrema dreaptă a dezvăluit de ce a rămas, de fapt, în Gruia.

De ce a rămas, de fapt, Andrei Cordea la CFR Cluj

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că deși se putea transfera la Universitatea Craiova în ultima perioadă de mercato. Totuși, .

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„Dacă eu am rămas și am pierdut o sumă foarte mare de bani, înseamnă că am respect foarte mare pentru acest club. Mă voi bate alături de colegii mei. Principalul motiv pentru care am rămas este că aici mă simt ca acasă, mă simt bine alături de suporteri, mă simt iubit, pot să fac ce doresc eu.

Este o sumă mare, nu are rost să vorbesc. Suma care a fost vehiculată este adevărată. Este adevărat că am niște promisiuni de la domnii din club, dar asta o să vedem. Într-un final, pot să spun că am pierdut o sumă importantă de bani”, a dezvăluit Andrei Cordea, după FC Argeș – CFR Cluj 0-1.

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Cordea, optimist că CFR Cluj nu va avea probleme cu retrogradarea

Chiar dacă Marius Șumudică a transmis în mai multe rânduri că obiectivul lui CFR Cluj este salvarea de la retrogradare, Andrei Cordea e de cu totul și cu totul altă părere. Atacantul ardelenilor crede că echipa lui Șumudică va avea parte de un sezon peste așteptări. După 1-0 la Mioveni, cu Argeș, singurul gol al meciului fiind marcat de Kresic (58), CFR a urcat pe locul 8, cu 16 puncte.

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„Știam încă de la Cluj că va fi un meci extrem de greu. Argeșul, aici la Mioveni, este o echipă foarte puternică, luptă foarte mult, am știut și că plouă. A fost un meci de luptă, o victorie de moral. Am rămas cu un gust amar după acel meci, dar ne-a zis și Mister că este cel mai frumos în fotbal când joci foarte multe meciuri în scurt timp și poți să demonstrezi că a fost o întâmplare. Mă bucur pentru el că a marcat astăzi și mai ales pentru noi, că pentru moralul nostru este foarte important.

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Au plecat 19 jucători, încercăm să-i integrăm pe cei nou-veniți. Trebuie să reușim pentru că CFR Cluj a fost, este și va fi un club puternic. Nu pot să mă gândesc la asta, la play-out. Nu pot să zic că azi am bătut și ne gândim la un alt obiectiv. Cum am spus-o, CFR este o echipă puternică. Au venit 18 jucători noi, nu este ușor să-i integrăm. O să fie mai bine, de la meci la meci. Cu siguranță și acest an va fi unul bun, la fel ca anul trecut”, a mai spus Cordea.