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Andrei Cordea o părăsește pe CFR Cluj în iarnă, după ce , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. La ultimele apariții pentru ardeleni, extrema dreaptă rupe plasele porților adverse.

Andrei Cordea marchează pe bandă rulantă înaintea transferului în China

Oficialii clubului CFR Cluj și atacantul Andrei Cordea au semnat toate actele pentru transferul jucătorului la Yunnan Yukun, acolo unde sunt legitimați alți doi români: Andrei Burcă și Alexandru Ioniță. Din informațiile obținute de FANATIK, totul s-a rezolvat încă de joi, 5 noiembrie. Chiar dacă va pleca din iarnă, extrema dreaptă continuă să își ajute actuala echipă. În etapa 16 din SuperLiga, CFR Cluj a primit vizita Oțelului, iar Cordea a marcat o „dublă”.

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Prima reușită a fost semnată în minutul 44, când Andrei Cordea a transformat penalty-ul obținut de ardeleni cu un șut cu piciorul stâng în colțul din dreapta jos al porții lui Cosmin Dur-Bozoancă. Astfel, CFR Cluj avea 2-1 pe tabelă la pauză. Tot Cordea a punctat și la scurt tip după reluarea partidei. De data aceasta, el a înscris în minutul 47 după o acțiune pe cont propriu în flancul drept, finalizată cu un șut puternic pe jos. Prin cele două goluri, Andrei Cordea a ajuns la borna de 8 reușite în acest sezon de SuperLiga. Pe lângă acestea, el mai are și 4 assist-uri (3 în campionat și unul în Cupă).

Ce salariu va avea Andrei Cordea în China

Cordea a semnat o înțelegere valabilă pe un an, cu drept de prelungire pentru încă unul. CFR Cluj va încasa 710.000 de euro, 650.000 de euro fiind suma primită de la Yunnan, alți 60.000 de euro reprezentând cele 3 salarii restante la care a renunțat Cordea. . La această sumă se mai adaugă și bonusuri de gol, de pasă de gol sau de meciuri jucate. Practic, după ce va trage linie, internaționalul român va ajunge la un venit de peste 1.000.000 de euro pe an în China. Va fi cea de-a 3-a experiență în străinătate pentru Andrei Cordea, după cea din Italia (Novara) și Arabia Saudită (Al-Tai).

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Andrei Cordea a bifat 58 de meciuri în tricoul „feroviarilor” în perioada august 2025 – noiembrie 2026, marcând 23 de goluri. „Mă voi bate alături de colegii mei. Principalul motiv pentru care am rămas este că aici mă simt ca acasă, mă simt bine alături de suporteri, mă simt iubit, pot să fac ce doresc eu”, spunea jucătorul la jumătatea lunii trecute, după ce numele său începuse să fie legat din ce în ce mai tare de o despărțire de formația din Gruia.

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