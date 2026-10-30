Andrei Cordea, salariu de 1 milion de euro! Ofertă oficială pentru starul lui CFR Cluj

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Andrei Cordea (27 de ani) este la un pas de un transfer spectaculos! FANATIK a aflat în exclusivitate că CFR Cluj a primit o ofertă oficială din partea unui club din prima ligă a Chinei pentru extrema formației din Gruia. Asiaticii sunt dispuși să plătească 550.000 de euro pentru transfer, în timp ce fotbalistul ar urma să încaseze un salariu fabulos. Decizia finală le aparține ardelenilor, care au pe masă propunerea și trebuie să hotărască dacă îl lasă să plece.

Andrei Cordea, ofertă oficială din China: 550.000 de euro pentru CFR Cluj și salariu de un milion de euro

Andrei Cordea ar putea părăsi SuperLiga pentru un contract extrem de avantajos din punct de vedere financiar. Horia Ivanovici a dezvăluit, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, că din partea unei formații puternice din prima ligă chineză. Propunerea a ajuns la CFR Cluj în cursul zilei de joi, iar suma oferită pentru transfer este de 550.000 de euro. În schimb, Cordea ar urma să beneficieze de un contract impresionant, cu un salariu anual de un milion de euro.

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Situația este cu atât mai interesantă cu cât fotbalistul are o clauză de reziliere de un milion de euro. Cu toate acestea, ardelenii ar putea accepta o sumă inferioară, mai ales că, anterior, pentru numai 450.000 de euro:

„Avem o exclusivitate marca FANATIK. Ieri a venit o ofertă oficială pentru Cordea, de la un club chinez de primă ligă. Oferta pentru Cordea este de 550.000 de euro, iar el va avea salariu de un milion de euro pe an. Oferta este oficială, este pe masa celor de la CFR Cluj și trebuie să hotărască dacă îi dau drumul, pentru că are o clauză de un milion de euro.

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Este adevărat, însă, CFR a fost pe punctul de a-l da la Craiova cu 450.000 de euro. Acum, oferta este de la un club puternic, repet, din prima ligă chineză și este de 550.000 de euro. O ofertă bună, mare. Sunt convins că cei de la CFR îl vor lăsa să plece, ținând cont de câți bani a pierdut el cu intrarea CFR-ului în insolvență”, a anunțat Horia Ivanovici, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Mihai Stoichiță, verdict după oferta uriașă pentru Andrei Cordea: „I-aș da drumul să plece!”

Dezvăluirea făcută de Horia Ivanovici a fost comentată imediat de Mihai Stoichiță. Oficialul Federației Române de Fotbal consideră că transferul ar reprezenta o oportunitate excelentă atât pentru Andrei Cordea, cât și pentru CFR Cluj. Stoichiță este de părere că fotbalistul și-a făcut datoria la formația din Gruia și merită să profite de șansa unui contract extrem de avantajos. În plus, suma încasată de CFR ar putea conta în contextul situației financiare a clubului.

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Acesta a subliniat că hotărârea va depinde de conducerea ardelenilor și l-a indicat pe Răzvan Zăvăleanu drept omul care va avea un cuvânt important de spus: „Este foarte bine pentru el. I-aș da drumul să plece, și-a făcut datoria. Știi cum e vorba aceea: când ai o ofertă, urmeaz-o! Este exact ce trebuie la ora actuală și pentru CFR, și pentru el. Zăvăleanu va lua decizia, el este șeful la tot ce se întâmplă la CFR. Dar eu l-aș lăsa să plece. Mintea jucătorului, bugetul clubului, buzunarul clubului… Pentru toată lumea este bine dacă se înțeleg”, a spus Mihai Stoichiță, la FANATIK SUPERLIGA.