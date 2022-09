Andrei Cordea, supărat după FCSB – Anderlecht 0-0: „E penalty clar! Mai avea să dea cu el de pământ. E cea mai puternică grupă!”

FCSB a obținut primul punct în grupele Conference League, , însă Andrei Cordea și Darius Olaru nu s-au mulțumit cu punct.

Andrei Cordea a ratat o ocazie uriașă cu Anderlecht: „Am luat decizia proastă de a pasa”

, după ce portarul lui Anderlecht l-a tras în careu pe Joyskim Dawa, iar bucureștenii consideră că arbitrul a luat decizia greșită. Andrei Cordea a avut golul în gheată pe final de meci, însă cel mai în formă jucător al lui Nicolae Dică a ales inexplicabil să centreze.

„Din câte am înțeles a fost penalty la Dawa. Am făcut un meci bun, eu am avut o ocazie mare, dar am luat decizia proastă de a pasa. Probabil aveam șanse mai mari să înscriu”.

, printre care și pe Andrei Cordea, introdus pe teren abia în minutul 59: „La noi acasă e foarte greu să ne bată cineva. Trebuie să ne gândim deja la meciul cu Craiova și să luăm trei puncte. Se poate zice și așa, pentru că avem puține puncte în campionat și trebuie să jucăm și acolo. Jucătorii care au jucat au intrat bine și nu am pierdut.

Mai avea puțin și îl dădea cu capul de pământ. Este penalty clar! Ne vom continua lupta pentru locul doi, dar vom avea un meci foarte greu. Este cea mai puternică grupă din Conference League”.

Cordea a ținut să îi mulțumească și lui Mihai Neșu, care a : „Suntem și noi o echipă valoaroasă și cred că putem termina pe locul doi. Îi mulțumim lui Neșu că a fost alături de noi și ne-a dat o motivație în plus”, a declarat Andrei Cordea la finalul partidei.

Darius Olaru e de aceeași părare: „Dacă eram mai atenți puteam să plecăm cu o victorie”

Darius Olaru consideră de asemenea că FCSB putea câștiga cu Anderlecht și trebuia să primească o lovitură de pedeapsă: „Un meci foarte dificil cu un adversar care pasează foarte bine. Am reușit să îi închidem și dacă eram mai atenți puteam să plecăm cu o victorie.

Mie mi-a părut din teren că a fost penalty. Dintre toți din păcate pe mine m-a sancționat. Mi-a spus că eu am venit de la cea mai mare distanță de fază. Cu siguranță ne vom juca șansele în această grupă dificilă, vom trage la fel și încercăm să obținem maxim.

Un pic de șansă. Dacă marca Cordea reușeam să câștigăm. L-am simțit aproape de noi și ne-am fi dorit să obținem victoria pentru el”, a declarat și Darius Olaru.

Andrea Compagno crede în continuare în calificare: „Totul e posibil”

Andrea Compagno a fost și el menajat în meciul cu Anderlecht și a fost introdus abia în repriza a doua: „Am făcut un meci bun cu cea mai bună echipă din Belgia. Am avut cea mai mare ocazie. Din păcate nu am primit ce meritam, dar sunt sigur că vor veni și punctele dacă muncim așa. E un prim punct în grupe, dar a fost un meci echilibrat și e un rezultat corect. Mergem înainte și ne gândim deja la următorul meci.

Nu, antrenorul ia deciziile. Dacă jucăm 1 minut sau 90 de minute tre să dăm totul și importantă e echipa. Jucăm din trei în trei zile și nu poți să joci încontinuu. Cei care au intrat pe teren sunt jucători buni.

O fază putea decide meciul. Dacă nu reușești să câștigi, măcar să nu pierdem. Nu au fost rezultate bune, dar de la meciul cu Farul eu cred că am crescut și în curând vor veni victoriile. Noi suntem Steaua, totul e posibil. Acum e diferență mare, dar cred că am demonstrat azi că putem să ne luptăm la calificare și ar fi un rezultat mare”.

Fostul atacant al lui FC U Craiova 1948 e motivat înainte de meciul cu Universitatea Craiova: „Nu avem timp să ne gândim prea departe. Urmează meciul cu Craiova. Mă simt foarte bine. E echipa cea mai bună din România și e o onoare mare. Toată lumea știe asta și în Italia și sper să ne luptăm la titlu. Auzisem înainte de meci de Mihai Neșu. E o persoană cu inimă mare și a fost o onoare să cunosc”, a mai spus și Andrea Compagno.