Andrei Cordea, surprins de adversari la FCSB – Rapid 3-1: “Am văzut că nu erau deloc motivați să câștige meciul”

după meciul tur. Roș-albaștrii, , s-au impus cu 3-1. Andrei Cordea, unul dintre cei mai buni jucători de pe teren pentru FCSB, a simțit înainte de fluierul de start că rapidiștii nu sunt motivați să câștige.

Andrei Cordea, entuziasmat după victoria din derby-ul cu Rapid: „Steaua (n.r. FCSB) – Rapid este o rivalitate mult mai mare decât cu Dinamo”

Andrei Cordea a deschis scorul după un sfert de oră pe Arena Națională. Atacantul roș-albaștrilor a fost găsit perfect de către Octavian Popescu. „Perla” FCSB-ului și-a trecut, de asemenea, numele pe lista marcatorilor. Andrei Cordea a susținut că lotul roș-albaștrilor a fost mai motivat ca niciodată să obțină cele trei puncte.

„Este un derby. Am simțit-o de ieri de când au venit suporterii să ne ajute, ne-au împins de la spate. Am simțit adrenalina, atmosfera care a fost astăzi. Este o rivalitate mult mai mare decât cu Dinamo. Steaua – Rapid este un derby și mă bucur că am câștigat.

Atmosfera la noi este una foarte bună acum și continuăm să muncim pentru că astăzi am arătat ca o echipă adevărată. Ne-am motivat singuri, ne-am ajutat cu Pintilii, cu Neubert. Nu a fost niciodată echipa asta atât de motivată și dornică de a câștiga. Nu le-am dat nicio șansă.

Ne-am dorit din suflet să câștigăm astăzi. Fiecare jucător care a intrat a jucat cu inima, s-a văzut pe teren. Nu le-am dat nicio șansă din minutul 1. Eu nu știu cine vedea Rapidul favorit. Nu știu de ce să vezi Rapidul favorit”, a declarat Andrei Cordea, la finalul derby-ului cu Rapid.

Andrei Cordea, surprins de atitudinea fotbaliștilor lui Adrian Mutu: „Am văzut că nu erau deloc motivați”

Andrei Cordea a continuat să tragă concluziile derby-ului de pe Arena Națională. Fotbalistul a fost surprins de atitudinea celor de la Rapid, însă nu a luat din merite FCSB-ului.

„De când am ajuns la stadion, am ajuns mult mai motivați decât ei. Am văzut că nu erau deloc motivați să câștige meciul. I-am simțit și în teren și cred că astăzi meritam victoria 100%.

Am mai făcut meciuri bune, dar n-am reușit să câștigăm. Am făcut un joc foarte bun. Astăzi a fost o dezlănțuire, ne-am simțit toți ca o familie încă din vestiar. De când am venit, de un an și jumătate, n-am trăit așa ceva nici în sezonul trecut când am bătut-o pe Dinamo, 6-0”, a mai spus Andrei Cordea.

Autorul a 8 goluri în acest sezon, Andrei Cordea a vorbit despre relația specială pe care o are cu Octavian Popescu. „Ne înțelegem foarte bine. Suntem prieteni. De când am venit aici el m-a ajutat cel mai mult să mă integrez. A fost alături de mine. Acum a venit un moment prost pentru el. Am încercat să-i fiu alături, să-l ajut. În teren se vede cel mai bine că ne ajutăm reciproc și astăzi am reușit să ne schimbăm pasele”, a declarat Andrei Cordea.

Andrei Cordea, convins că Pintilii nu va antrena ca „principal” la FCSB: „Ne a spus asta”

Andrei Cordea a vorbit despre duelul cu Junior Morais. Fotbalistul brazilian a văzut al doilea cartonaș galben și a fost eliminat după ce l-a lovit cu palma.

„Eu am fost concentrat 100%. Am fost motivat. Îmi doream să recuperez cât mai sus mingea. Știam că el este un jucător ofensiv, dar atunci când eu am mingea și reușesc să intru în careu, adversarul nu știe ce vreau eu să fac așa că fac ce vreau. Acolo la cartonașul roșu m-a lovit clar 100%. L-am enervat puțin pentru că știam că se va enerva. A fost oarecum o tactică de a mea. Am fost agresiv din primul minut și am scos și cartonaș roșul”, a spus Andrei Cordea.

Atacantul FCSB-ului a făcut lumină în cazul lui Mihai Pintilii. Cordea este convins că fostul fotbalist al FCSB-ului nu va rămâne „principal” pe banca roș-albaștrilor. „Ne-a spus, ne-a transmis asta, dar oricum este alături de noi și va rămâne în continuare. Dacă este decizia lui și nu este pregătit nu are cum să fie forțat. Oricum va rămâne lângă noi”, a mai spus Andrei Cordea.

Octavian Popescu, după primul gol al sezonului în meciul cu Rapid: „Eram sigur că o să vină”

Octavian Popescu a înscris pentru prima oară în acest sezon. „Perla” lui Gigi Becali l-a învins pe Horațiu Moldovan cu un șut plasat și este de părere că acest meci îl va relansa după un start slab de sezon.

„Am așteptat foarte mult (n.r. golul), dar eram sigur că o să vină, era normal să vină și golul la un moment dat. Sincer nu prea mă interesează (n.r. criticile). Nu bag în seamă. Mă antrenez mereu, dau 100% și am demonstrat că merit să fiu în primul 11. Cred că mi-am revenit. Nici în meciul cu West Ham nu m-am mișcat rău, dar ăsta e meciul care m-a deblocat”, a spus Octavian Popescu, la finalul meciului.

Fotbalistul în vârstă de 19 ani nu este pregătit să poarte banderola de căpitan și le-a pus gând rău următoarelor adversare ale roș-albaștrilor. „Nu, atârnă greu (n.r. banderola). Nu pune banderola mare presiune, dar nu cred că sunt pregătit să port banderola la un club așa de mare.

Cred că cei de la Rapid credeau că ne bat așa din elan. Le-am arătat cine este Steaua (n.r. FCSB) și trebuie să arătăm la toți cine este Steaua (n.r. FCSB). I-am văzut înainte ce declarații dădeau, ne luau de sus”, au fost cuvintele lui Octavian Popescu.