Andrei Cordea, „țintă vie” pentru fanii lui U Cluj. Cu ce îl au la mână ultrașii „șepcilor roșii” pe rivalul de la CFR Cluj. Foto

Războiul dintre Andrei Cordea (26 de ani) și U Cluj a ajuns la un alt nivel. Fanii „șepcilor roșii” au scos de la naftalină o fotografie care demonstrează că fotbalistul lui CFR Cluj este, de fapt, suporterul „studenților”. Cu toate acestea, nucleul dur al galeriei Universității nu îl iartă pe Cordea.

Fanii lui U Cluj pun paie pe foc în războiul cu Andrei Cordea

Andrei Cordea, cel mai în formă jucător de la CFR Cluj, nu a marcat împotriva lui U Cluj, dar a aprins derby-ul din Gruia chiar la finalul său. Mijlocașul dreapta a fost protagonistul unui scandal monstru, după ce l-ar fi înjurat pe antrenorul oaspeților, Cristiano Bergodi.

. La flash-interviu, fotbalistul de la CFR Cluj s-a apărat și a dezvăluit că „războiul” său din teren era cu Dan Nistor, nicidecum cu Bergodi. În plus, Cordea a spus că, din cauza scenelor petrecute în Gruia, a primit amenințări de la fanii „șepcilor roșii”.

Se pare însă că Andrei Cordea nu este deloc străin de galeria lui U Cluj. A doua zi după derby, o facțiune din peluza alb-negrilor a postat o fotografie cu Cordea, în care fotbalistul lui U Cluj participă la un meci al „șepcilor roșii” în calitate de fan. Poza este însă editată de fanii lui U Cluj, care au pus o țintă pe pieptul lui Andrei Cordea.

Andrei Cordea a lăsat de înțeles că a fost fanul lui U Cluj încă de când a afirmat la flash-interviu că a fost amenințat de prietenii lui din galeria „șepcilor roșii”. Nu e de mirare că actualul star de la CFR Cluj i-a susținut pe „studenți” în copilărie. El este născut la Aiud, un oraș situat la aproximativ 70 de kilometri de Cluj-Napoca.

M-au și amenințat deja. Le înțeleg frustrarea, dar m-au amenințat că o să mă prindă pe stradă, chiar și prietenii mei” – Andrei Cordea

Andrei Cordea a mers la mănăstire după scandalul cu Cristiano Bergodi

El a fost la mănăstirea Dumbrava, situată la 55 de kilometri de Alba Iulia.

Andrei Cordea, care, foarte probabil, va fi primi și el o suspendare drastică, este golgheterul lui CFR Cluj în acest sezon. În 20 de meciuri de SuperLiga, el a marcat de 11 ori și a oferit 2 pase decisive. În mod cert, el va rata următorul meci al lui CFR, din Cupa României, derby-ul cu Rapid, programat marți, 10 februarie, de la ora 20:00.