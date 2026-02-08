Andrei Cordea, „țintă vie” pentru fanii lui U Cluj. Cu ce îl au la mână ultrașii „șepcilor roșii” pe rivalul de la CFR Cluj. Foto

Războiul dintre Andrei Cordea (26 de ani) și U Cluj a ajuns la un alt nivel. Fanii „șepcilor roșii” au scos de la naftalină o fotografie care demonstrează că fotbalistul lui CFR Cluj este, de fapt, suporterul „studenților”. Cu toate acestea, nucleul dur al galeriei Universității nu îl iartă pe Cordea.
Andrei Cordea, cel mai în formă jucător de la CFR Cluj, nu a marcat împotriva lui U Cluj, dar a aprins derby-ul din Gruia chiar la finalul său. Mijlocașul dreapta a fost protagonistul unui scandal monstru, după ce l-ar fi înjurat pe antrenorul oaspeților, Cristiano Bergodi. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate ce cuvinte i-ar fi adresat Cordea italianului.
Antrenorul lui U Cluj s-a dezlănțuit și a sărit să îl bată pe Cordea. La flash-interviu, fotbalistul de la CFR Cluj s-a apărat și a dezvăluit că „războiul” său din teren era cu Dan Nistor, nicidecum cu Bergodi. În plus, Cordea a spus că, din cauza scenelor petrecute în Gruia, a primit amenințări de la fanii „șepcilor roșii”.
Se pare însă că Andrei Cordea nu este deloc străin de galeria lui U Cluj. A doua zi după derby, o facțiune din peluza alb-negrilor a postat o fotografie cu Cordea, în care fotbalistul lui U Cluj participă la un meci al „șepcilor roșii” în calitate de fan. Poza este însă editată de fanii lui U Cluj, care au pus o țintă pe pieptul lui Andrei Cordea.
Andrei Cordea a lăsat de înțeles că a fost fanul lui U Cluj încă de când a afirmat la flash-interviu că a fost amenințat de prietenii lui din galeria „șepcilor roșii”. Nu e de mirare că actualul star de la CFR Cluj i-a susținut pe „studenți” în copilărie. El este născut la Aiud, un oraș situat la aproximativ 70 de kilometri de Cluj-Napoca.
M-au și amenințat deja. Le înțeleg frustrarea, dar m-au amenințat că o să mă prindă pe stradă, chiar și prietenii mei” – Andrei Cordea
A doua zi după scandalul cu Bergodi, de la CFR – U Cluj, fotbalistul vicecampioanei s-a postat dintr-un loc special. El a fost la mănăstirea Dumbrava, situată la 55 de kilometri de Alba Iulia.
Andrei Cordea, care, foarte probabil, va fi primi și el o suspendare drastică, este golgheterul lui CFR Cluj în acest sezon. În 20 de meciuri de SuperLiga, el a marcat de 11 ori și a oferit 2 pase decisive. În mod cert, el va rata următorul meci al lui CFR, din Cupa României, derby-ul cu Rapid, programat marți, 10 februarie, de la ora 20:00.