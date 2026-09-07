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După ce l-a cedat pe Meriton Korenica la FCSB, CFR Cluj ar putea rămâne și fără un alt jucător extrem de important. Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu Neluțu Varga pentru transferul lui Andrei Cordea. Din informațiile FANATIK, atacantul nu s-a înțeles, cel puțin până în acest moment, la bani cu oltenii.

Universitatea Craiova, acord pentru transferul lui Andrei Cordea! Suma acceptată de Neluțu Varga

Universitatea Craiova vrea să își întărească linia ofensivă după un Oficialii clubului din Bănie îl monitorizează deja de câteva luni bune pe Andrei Cordea și, conform GSP, au ajuns la un acord cu Neluțu Varga pentru transferul jucătorului, în schimbul sumei de 700.000 de euro.

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FANATIK a scris încă de la finalul lunii iulie Atacantul a făcut un sezon foarte bun în Gruia și a început noua stagiune în aceeași notă. Problemele financiare ale clubului din Ardeal l-au făcut pe Neluțu Varga să își reducă pretențiile financiare.

Andrei Cordea, negocieri la sânge cu Universitatea Craiova. Atacantul CFR-ului nu a fost de acord cu salariul propus

Din informațiile FANATIK, CFR Cluj a acceptat propunerea însă mutarea nu este rezolvată. Andrei Cordea negociază acum cu Universitatea Craiova, însă jucătorul nu s-a înțeles la bani cu oficialii olteni.

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Acum rămâne ca cele două părți să ajungă la un acord pentru ca Andrei Cordea să plece de la CFR Cluj. Prima propunere făcută de Universitatea Craiova a fost sub pretențiile financiare ale atacantului, care speră ca oltenii să pluseze și să vină cu o ofertă mai bună.