Sport

CFR Cluj și-a dat acordul pentru transferul lui Andrei Cordea la Universitatea Craiova! De ce nu s-a făcut încă mutarea. Exclusiv

Universitatea Craiova și CFR Cluj au ajuns la un acord pentru transferul lui Andrei Cordea, însă mutarea nu este încă rezolvată. Detalii despre negocieri.
Alex Bodnariu
07.09.2026 | 18:20
CFR Cluj sia dat acordul pentru transferul lui Andrei Cordea la Universitatea Craiova De ce nu sa facut inca mutarea Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Universitatea Craiova, acord pentru transferul lui Andrei Cordea! Suma acceptată de Neluțu Varga
ADVERTISEMENT

După ce l-a cedat pe Meriton Korenica la FCSB, CFR Cluj ar putea rămâne și fără un alt jucător extrem de important. Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu Neluțu Varga pentru transferul lui Andrei Cordea. Din informațiile FANATIK, atacantul nu s-a înțeles, cel puțin până în acest moment, la bani cu oltenii.

Universitatea Craiova, acord pentru transferul lui Andrei Cordea! Suma acceptată de Neluțu Varga

Universitatea Craiova vrea să își întărească linia ofensivă după un start de sezon sub așteptări. Oficialii clubului din Bănie îl monitorizează deja de câteva luni bune pe Andrei Cordea și, conform GSP, au ajuns la un acord cu Neluțu Varga pentru transferul jucătorului, în schimbul sumei de 700.000 de euro.

ADVERTISEMENT

FANATIK a scris încă de la finalul lunii iulie că Universitatea Craiova îl vrea în atac pe Andrei Cordea. Atacantul a făcut un sezon foarte bun în Gruia și a început noua stagiune în aceeași notă. Problemele financiare ale clubului din Ardeal l-au făcut pe Neluțu Varga să își reducă pretențiile financiare.

Andrei Cordea, negocieri la sânge cu Universitatea Craiova. Atacantul CFR-ului nu a fost de acord cu salariul propus

Din informațiile FANATIK, CFR Cluj a acceptat propunerea clubului din Bănie, însă mutarea nu este rezolvată. Andrei Cordea negociază acum cu Universitatea Craiova, însă jucătorul nu s-a înțeles la bani cu oficialii olteni.

ADVERTISEMENT
Un român a murit după ce bomba pe care o confecționase chiar el...
Digi24.ro
Un român a murit după ce bomba pe care o confecționase chiar el a sărit în aer în Italia

Acum rămâne ca cele două părți să ajungă la un acord pentru ca Andrei Cordea să plece de la CFR Cluj. Prima propunere făcută de Universitatea Craiova a fost sub pretențiile financiare ale atacantului, care speră ca oltenii să pluseze și să vină cu o ofertă mai bună.

ADVERTISEMENT
Anamaria Prodan a fost operată de urgență la Spitalul Floreasca
Digisport.ro
Anamaria Prodan a fost operată de urgență la Spitalul Floreasca
Kylian Mbappe, scos din sărite la conferință înaintea meciului cu Inter. Francezul a...
Fanatik
Kylian Mbappe, scos din sărite la conferință înaintea meciului cu Inter. Francezul a repetat gestul viral al lui Cristiano Ronaldo. Video
Florin Maxim la FCSB? Corvinul a rupt tăcerea! Anunț oficial despre viitorul antrenorului....
Fanatik
Florin Maxim la FCSB? Corvinul a rupt tăcerea! Anunț oficial despre viitorul antrenorului. Update exclusiv
Un fost tenismen a făcut o afirmație șocantă despre Novak Djokovic: ”Această boală...
Fanatik
Un fost tenismen a făcut o afirmație șocantă despre Novak Djokovic: ”Această boală îl pune la pământ”
Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
CFR Cluj și-a dat acceptul pentru transferul lui Cordea la rivala din SuperLiga
iamsport.ro
CFR Cluj și-a dat acceptul pentru transferul lui Cordea la rivala din SuperLiga
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!