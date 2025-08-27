Andrei Cordea vrea o remontada istorică la CFR Cluj – Hacken: „Trebuie să fim bărbați! Se poate întoarce rezultatul”

După , CFR Cluj primește joi seară vizita celor de la Hacken în returul play-off-ului din Conference League. Ardelenii vor încerca să dea totul pentru o remontada istorică. Ce a spus Andrei Cordea despre meciul din Gruia.

ADVERTISEMENT

CFR Cluj forțează remontada cu Hacken. Promisiunea făcută de Andrei Cordea

CFR Cluj traversează o perioadă extrem de grea, atât în campionat cât și în cupele europene. Ardelenii vin după un neverosimil , iar acum au în față o misiune extrem de grea: să răstoarne soarta calificării în Conference League cu Hacken.

Andrei Cordea a prefațat meciul contra suedezilor în cadrul unei conferințe de presă. Jucătorul sosit în această vară în tabăra „feroviarilor” își dorește ca echipa lui să dea dovadă de ambiția necesară pentru a întoarce scorul și pentru a obține o calificare istorică.

ADVERTISEMENT

„Va trebui să spălăm rușinea de acolo!”

„Nu este o atmosferă plăcută, dar depinde de noi, trebuie să ne revenim. Suntem o echipă mare și trebuie să dăm dovadă de caracter. Au marcat 7 goluri, trebuie să fim bărbați. Am văzut și alte exemple, cred că se poate întoarce rezultatul. Trebuie să avem încredere în noi să scoatem cel mai bun rezultat.

Nu, nu l-am văzut pe Louis Munteanu încă. A fost o zi neagră pentru noi, am încercat, nu ne-a ieșit nimic. Cred că va fi un alt meci acasă în fața suporterilor noștri. Va trebui să spălăm rușinea de acolo. Nu trebuie să căutăm scuze. Și ei au jucat pe același teren. Va fi un atu pentru noi că vom juca acasă, în fața suporterilor noștri și va trebui să câștigăm.

ADVERTISEMENT

„Asta este adevărata fața a CFR-ului, cu victorii pe linie și trofee câștigate!”

Ne dorim să arătăm că a fost o întâmplare, un vis urât. Am deja aproape o lună, sunt bine. Dar, cred că începând de mâine o să fie un meci cu o victorie și ne vom reveni. Asta este adevărata fața a CFR-ului, cu victorii pe linie și trofee câștigate. Au fost ieri suporterii la noi, am discutat cu noi, i-am ascultat pe fiecare în parte. E normal să fie supărați și noi suntem.

ADVERTISEMENT

Nu ne-am așteptat niciodată să se întâmple ce s-a întâmplat în Suedia. Acum se văd adevăratele noastre caractere. După meciul din Suedia ne-a spus că nu va mai continua (n.r. Dan Petrescu), ne-a urat succes și a spus că va fi alături de noi”, a declarat Andrei Cordea, la conferința de presă premergătoare meciului.