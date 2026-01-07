Andrei Coubiș a ajuns în cantonamentul din Antalya al Universității Cluj fără bagaj, dar cu iubita! Primele imagini și declarații cu fundașul împrumutat de la AC Milan. Video

ADVERTISEMENT

vrea să prindă un loc de play-off, iar pentru ca acest obiectiv să fie îndeplinit, conducătorii echipei au decis să-i aducă întăriri tehnicianului italian.

Andrei Coubiș, noul jucător al celor de la U Cluj. Primele imagini cu jucătorul în Antalya

Ardelenii au câștigat lupta cu Dinamo și Universitatea Craiova pentru , cel care în prima parte a sezonului a fost împrumutat de AC Milan la Sampdoria, în Serie B, însă nu a evoluat în vreun meci pentru echipa din Genoa și a fost nevoit să-și caute un alt angajament.

Acesta este noul jucător al Universității Cluj, unde este împrumutat până la finalul sezonului actual. „Șepcile roșii” au și opțiune de cumpărare a fotbalistului, lucru dezvăluit exclusiv de către FANATIK. Pentru a nu pierde din pregătire, la o zi după ce actele s-au semnat, jucătorul a venit în cantonamentul din Antalya, acolo unde Universitatea Cluj se pregătește pentru partea a doua a stagiunii.

Coubiș nu a venit singur în Turcia. Iubita l-a însoțit pe jucătorul român

Acesta nu a venit singur, ci însoțit de iubită, după cum se poate vedea pe imaginile surprinse de către FANATIK. Pentru Coubiș este prima aventură în fotbalul din România, el fiind crescut în Italia, la juniorii lui AC Milan. La profesioniști a evoluat doar în peninsulă, iar pentru echipa națională a României a fost un membru de bază la echipa U19.

Acum, după trecerea la U Cluj, jucătorul ar putea să aibă parte de minute consistente și astfel să-și arate calitățile și, de ce nu, să devină o soluție chiar și pentru Mircea Lucescu și naționala mare de seniori în viitorul apropiat.

Coubiș, primele declarații din postura de jucător al lui U Cluj. Ce spune de echipa națională

Andrei Coubiș a avut parte de un conflict la naționala U19 și asta l-a influențat și părea că nu mai dorește să joace pentru tricolori. Acesta chiar a acceptat să meargă la naționala U20 a Italiei, însă acum spune că se gândește sută la sută să ajungă sub comanda lui Mircea Lucescu.

„Am venit pentru că mă gândesc că e o etapă foarte importantă în cariera mea, sper să ajut echipa. Nu a fost o alegere grea. Am venit cu gândul să joc și să o fac cât mai bine. Am văzut și eu pe internet (n.r. de interesul lui Dinamo), dar practic a fost U Cluj și atât. Vreau să câștig cât mai mult și să-mi recapăt forma.

Am fost chemat la U20 la Italia și am fost trimis de Milan. Asta e. Nu e grea alegerea. Normal, sută la sută mă gândesc la naționala României. Nu, nu părinții, eu m-am gândit. Sper să mă cheme la echipa națională”, a declarat Andrei Coubiș.